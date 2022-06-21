【美團3690】美團跌不足1%　創辦人王興出手減持10萬B股　事隔逾7個月再套現近1980萬元

▲ 【美團3690】美團創辦人王興出手減持10萬B股 事隔逾7個月再套現近1980萬元

近期中資科網股氣氛改善，美團 （03690） 創辦人王興趁機減持10萬股B股，套現近1980萬元。王興的B股持有佔比仍約0.87%，持有量由4795.40萬股降至4785.40萬股。王興上一次減持B股是在去年12月8日。

美團現跌不足1%，現報198.1元，跌0.7%。

聯交所披露，王興旗下專門用於慈善目的王興基金會上周二、三及五（14日、15日、17日）分別沽出3萬股、3萬股及4萬股，三個交易日的平均作價為每股196.6337、201.0000及196.6250元，套現共1979.40萬元，平均每股作價197.94元。

去年6月3日，王興將5731.9萬股A股轉換為B股，並轉讓予王興基金會，同日王興基金會再將935.4萬股轉讓給獨立第三方用於慈善事業。此前披露，王興基金會專門用於推動教育與科研等公益事業。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W**

相關文章：

【美團3690】美團首季業績勝預期 投資界普遍看好美團執行力 一文看清券商最新看法

【美團業績】美團管理層：上海4月外賣訂單急降9成、料放寬防疫刺激6月顯著復甦 美團閃購受惠囤貨訂單均價大增

【美團3690】美團創辦人王興減持1.2萬B股 套現296萬元