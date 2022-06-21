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【美團3690】美團創辦人王興近日四度減持共12.6萬B股　事隔逾7個月再套現2500萬元

股市 17:40 2022/06/21

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【美團3690】美團創辦人王興近日四度減持共12.6萬B股　事隔逾7個月再套現2500萬元

近期中資科網股氣氛改善，美團 （03690） 創辦人王興本月四度減持12.6萬股B股，合共套現250萬元。王興的B股持有佔比仍約0.87%，持有量由4795.40萬股降至4782.80萬股。王興上一次減持B股是在去年12月8日。

美團今日收報201.2元，升0.9%。

據最新聯交所披露資料顯示，王興昨日再度減持2.6萬股美團B股，平均作價為每股200.2308元。

王興近日減持美團記錄

日期 出售股數 平均作價 套現
6月14日 30000 196.6337元 589.9萬元
6月15日 30000 201.0000元 603萬元
6月17日 40000 196.6250元 786.5萬元
6月20日 26000 200.2308元 520.6萬元
合共 126000 - 2500萬元

*價格單位為港元

早前聯交所披露，王興旗下專門用於慈善目的王興基金會上周二、三及五（14日、15日、17日）分別沽出3萬股、3萬股及4萬股，三個交易日的平均作價為每股196.6337、201.0000及196.6250元，套現共1979.40萬元，平均每股作價197.94元。

去年6月3日，王興將5731.9萬股A股轉換為B股，並轉讓予王興基金會，同日王興基金會再將935.4萬股轉讓給獨立第三方用於慈善事業。此前披露，王興基金會專門用於推動教育與科研等公益事業。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W**

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港股 美團－W（03690）

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