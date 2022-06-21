【美團3690】美團創辦人王興近日四度減持共12.6萬B股　事隔逾7個月再套現2500萬元

上一篇文章
【盈警盈喜】霸王料淨虧損擴大至2400萬人幣 受累於原材料及製造成本上漲
近期中資科網股氣氛改善，美團 （03690） 創辦人王興本月四度減持12.6萬股B股，合共套現250萬元。王興的B股持有佔比仍約0.87%，持有量由4795.40萬股降至4782.80萬股。王興上一次減持B股是在去年12月8日。
美團今日收報201.2元，升0.9%。
據最新聯交所披露資料顯示，王興昨日再度減持2.6萬股美團B股，平均作價為每股200.2308元。
王興近日減持美團記錄
|日期
|出售股數
|平均作價
|套現
|6月14日
|30000
|196.6337元
|589.9萬元
|6月15日
|30000
|201.0000元
|603萬元
|6月17日
|40000
|196.6250元
|786.5萬元
|6月20日
|26000
|200.2308元
|520.6萬元
|合共
|126000
|-
|2500萬元
*價格單位為港元
早前聯交所披露，王興旗下專門用於慈善目的王興基金會上周二、三及五（14日、15日、17日）分別沽出3萬股、3萬股及4萬股，三個交易日的平均作價為每股196.6337、201.0000及196.6250元，套現共1979.40萬元，平均每股作價197.94元。
去年6月3日，王興將5731.9萬股A股轉換為B股，並轉讓予王興基金會，同日王興基金會再將935.4萬股轉讓給獨立第三方用於慈善事業。此前披露，王興基金會專門用於推動教育與科研等公益事業。
**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W**
相關文章：
【美團3690】美團首季業績勝預期 投資界普遍看好美團執行力 一文看清券商最新看法
【美團業績】美團管理層：上海4月外賣訂單急降9成、料放寬防疫刺激6月顯著復甦 美團閃購受惠囤貨訂單均價大增
【美團3690】美團創辦人王興減持1.2萬B股 套現296萬元