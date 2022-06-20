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英國要非法入境者戴電子追蹤器 被批難民當罪犯

環球社會熱點 18:00 2022/06/20

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英國政府近期試行一項新計劃，要求部分非法入境尋求庇護人士戴電子追蹤器，聲稱是為加強與庇護申請人的聯繫。但有組織批評政府的做法欠缺同理心，將入境尋求庇護的難民當作罪犯看待。

英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入 【下一頁】

英國上周三（15日）起試行電子追蹤器計劃，為期約12個月。當局強制以「非必要危險路線」、乘坐小船或貨車非法入境英國尋求庇護的人士，需佩戴電子追蹤器。

佩戴者需定期親身向政府機構報到，也會面臨宵禁及無法進入特定場所等限制。如他們無法遵守上述要求，可能會被送返拘留所甚至遭起訴。

英國内政部聲稱，不符合庇護資格者可能會潛逃或不遵守保釋條件。不過，孕婦、產後婦女或未滿18歲人士可獲豁免。

政府發言人指這項計劃是為保持與申請庇護人士的定期聯繫，及更有效地處理他們的申請，當局也希望獲得庇護申請者潛逃率數據。

英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政 【下一頁】

不少組織批評政府提出使用電子追蹤器的決定令人震驚，其中英國難民委員會（Refugee Council）指控政府一心將遠離戰爭、流血和迫害的男女和兒童當作罪犯。

該組織形容上述做法嚴厲及具有懲罰性質，對脆弱的尋求庇護者欠缺同理心，也無助組織在英國尋求庇護的人。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）為計劃辯護，強調英國是一個非常熱情好客的國家，但當人們非法入境構成違法時，當局必須作出區別行為。

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責任編輯：鄭錦玲

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