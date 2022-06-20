貝殼（02423）盈利超預期資金湧入 突破高位升幅睇幾多 股市 18:01 2022/06/20 分享： 分享： 貝殼－W （02423） 收市報44.8元，升12.7%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）稱，於美國已上市，並於香港第二上市的貝殼，今日錄得大量資金流入，股價已突破早前高位42.3元，以37元低位計，量度升幅或見53元，止蝕位可訂於43.5元，以2元博股價上升3元至5元。 **重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W** 欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股 相關文章 中信証券（06030）挑戰前浪頂 石Sir親授入手策略 2022/06/15 中信証券（06030）挑戰前浪頂 石Sir親授入手策略 中州證券（01375）受惠A股向好 成交配合創一個月高 2022/06/15 中州證券（01375）受惠A股向好 成交配合創一個月高 海通證券（06837）股息逾6厘 突破阻力下站睇幾多？ 2022/06/15 海通證券（06837）股息逾6厘 突破阻力下站睇幾多？ 加息不利股市 期指咩情況會穿底見19800點？ 2022/06/16 加息不利股市 期指咩情況會穿底見19800點？ 加息周期防禦股 石Sir推介3隻醫藥股 1隻股息逾7厘 2022/06/17 加息周期防禦股 石Sir推介3隻醫藥股 1隻股息逾7厘 你可能感興趣 中信証券（06030）挑戰前浪頂 石Sir親授入手策略 16:26 2022/06/15 中信証券（06030）挑戰前浪頂 石Sir親授入手策略 中州證券（01375）受惠A股向好 成交配合創一個月高 15:01 2022/06/15 中州證券（01375）受惠A股向好 成交配合創一個月高 海通證券（06837）股息逾6厘 突破阻力下站睇幾多？ 16:29 2022/06/15 海通證券（06837）股息逾6厘 突破阻力下站睇幾多？ 最新專欄文章 更多 東陽光藥1558股息高於銀行定存 目標+止蝕速睇 今日 東陽光藥1558股息高於銀行定存 目標+止蝕速睇 勝利管道（01080）創一個月高 現價9仙曾見2元 升幅無限憧憬？ 今日 勝利管道（01080）創一個月高 現價9仙曾見2元 升幅無限憧憬？ 期指明日升破咩位 有條件挑戰21500-21900？ 今日 期指明日升破咩位 有條件挑戰21500-21900？ 【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－Ｗ（立即收看） 今日 【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－Ｗ（立即收看） 海普瑞9989見一個月高 現價吸納上望幾多？ 2022/06/13 海普瑞9989見一個月高 現價吸納上望幾多？ 港股 貝殼－W（02423） 第二上市 量度升幅 異動股 經濟 止蝕 香港經濟日報 香港 美國