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貝殼（02423）盈利超預期資金湧入 突破高位升幅睇幾多

股市 18:01 2022/06/20

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貝殼－W （02423） 收市報44.8元，升12.7%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）稱，於美國已上市，並於香港第二上市的貝殼，今日錄得大量資金流入，股價已突破早前高位42.3元，以37元低位計，量度升幅或見53元，止蝕位可訂於43.5元，以2元博股價上升3元至5元。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W**


 

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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