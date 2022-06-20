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【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元

理財智慧 17:47 2022/06/20

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社會福利署今日（20日）宣布，將於9月1日落實合併普通長者生活津貼（普通津貼）及高額長者生活津貼（高額津貼）的措施，為有需要的長者提供更好支援。合併後的長者生活津貼將採用現時普通津貼較寬鬆的資產上限並按高額津貼的金額發放，而每月入息限額則維持不變。此安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃。此舉預料約5萬名長者受惠，每人每月可額外多領995元。

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社署發言人表示，凡於合併前已正在領取普通津貼的長者，包括廣東計劃及福建計劃下領取普通津貼的長者，無須提交任何申請，在9月1日起將自動獲發較高額的津貼。新申領而合資格的長者也將領取較高額的津貼

現時普通津貼及高額津貼分別為每月2,920元及3,915元。現時約五萬名正領取普通津貼的長者將在合併措施實施後每月額外獲發995元。資產上限方面，單身長者上限將由現時高額津貼的163,000元，劃一放寬至374,000元，而長者夫婦上限則由現時高額津貼的247,000元，劃一放寬至568,000元。經合併後的計劃更簡單易明，資產不多於374,000元的單身長者和568,000元的長者夫婦可保留更多資產，劃一領取每月3,915元的長者生活津貼。

 

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責任編輯：羅浩濂

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長者生活津貼 合併 社會福利署 香港 社會福利

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