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【回歸25周年】工銀亞洲慈善基金贊助15000名中學生　觀看藝術節網上戲劇《奇蹟男孩》

Hot Talk 17:40 2022/06/20

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【回歸25周年】工銀亞洲：贊助15,000名港中學生觀看香港藝術節網上戲劇《奇蹟男孩》

工銀亞洲慈善基金表示，為慶祝香港回歸25周年以及推動本地文化藝術發展，基金今年首度與香港藝術節合作，於2022年6月13至17日，邀請本地中學生於網上免費欣賞第50屆香港藝術節的勵志戲劇《奇蹟男孩》（Wonder Boy）。包括新界北區、深水埗及觀塘區內近80間中學，約15,000名學生，將可受惠。

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明表示，希望透過此次贊助香港藝術節的學生專享網上節目，為青少年提供接觸及校外研習藝術機會，促進不同文化的共融。而香港藝術節行政總監何嘉坤指，希望劇目能為年青人帶來啟發，使他們勇於面對生活中的各種挑戰。

《奇蹟男孩》是海外著名劇團布里斯托爾老域劇團（Bristol Old Vic）的大熱戲劇，亦是第50屆香港藝術節的重點戲劇節目之一。故事講述一位患有嚴重口吃的12歲少年，藉他的經歷探討語言的限制、友誼帶來的喜悅，以及突破個人成長的心靈治癒之旅。

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