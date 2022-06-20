【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元

政府第二階段消費券本週四開始登記，AlipayHK今日宣佈率先啟動第二階段消費券優惠活動並推出AlipayHK聯乘渣打銀行的Q Credit Card「加碼」獎賞，總值高達1210元。另外，所有AlipayHK用戶更可領取超過30億元食玩買優惠券，加上消費券帶來購物「折上折」優惠。

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獎賞一：關注「品牌Channel」獲10元禮券

即日起，前往AlipayHK「品牌Channel」，關注3個或以上品牌專頁，即可預留10元AlipayHK禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。關注商戶「品牌Channel」後，用戶可即時了解品牌最新動態及領取優惠。消費券期間，AlipayHK將聯同商戶「品牌Channel」推出超過200款獨家優惠券，供用戶領取，當中包括百佳總值65元禮券包、以43元優惠價購麥當勞板燒雞腿堡餐及蘋果批，以及士多滿700元減15元優惠等。

獎賞二：「勁賞搶」每日搶高達20元禮券最多可搶10次

即日起至6月29日，每日中午12時、下午2時、下午4時、下午6時及晚上8時，AlipayHK將於指定「品牌Channel」定時推出多款高達20元AlipayHK禮券。每位用戶每日最多可搶一張，活動期間每人最多可搶10次，每位用戶最多可獲200元禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。

獎賞三：「勁賞抽」登記AlipayHK消費券抽「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照

成功以AlipayHK領取第二階段消費券，即可自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。當中包括40位AlipayHK消費券得獎用戶，可每人獲得演唱會VIP門票2張，及有5位終極大賞得獎者可每人獲演唱會VIP門票2張及專屬後台見面合照名額。得獎結果將於8月5日在AlipayHK App內公佈。

獎賞四：成功申請Q Credit Card享高達1000元「消費券限時加碼」獎賞

由即日起至6月30日，以AlipayHK領取第二階段消費券的用戶透過AlipayHK首次申請Q Credit Card且成功獲批，即可獲得高達1000元的專屬迎新禮遇。

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責任編輯：羅浩濂