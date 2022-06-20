【二手樓價】形薈高層開放式　業主忍痛612萬沽　帳面蝕近30萬

美國上周加息0.75厘，加息幅度之大是近28年來未見，市場憂慮港息跟加。中原李嘉儀表示，加息影響買家入市信心，業主每月供款亦增加。形薈新近錄得一宗成交，業主見租客遷出1個月後仍未見問盤，即決定忍痛割愛，蝕29.25萬元沽出單位。

成交單位為筲箕灣形薈2座中層D室，實用面積318平方呎，開放式間隔，望開揚城市景。業主以612萬元將單位易手，平均實用呎價19,245元。

李嘉儀指，買家屬於區內用家，鍾情單位屬高層罕有放盤。原業主於2016年11月以641.25萬元買入單位，持貨6年，帳面蝕29.25萬元，單位貶值5%。

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