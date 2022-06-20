【中電盈警】中電預告半年轉虧、首5月虧損37億元　澳洲遠期能源對沖合約帳面巨虧

▲ 【盈警盈喜】中電發盈警料半年虧損37億 涉澳洲業務公平值虧損

中電 （00002） 盈警，預告受累於澳洲業務Energy Australia遠期合約公平值不利變動，今年上半年將錄得虧損。單計今年首5個月，中電從Energy Australia錄得稅後虧損72億元，而集團同期綜合營運虧損37億元。中電表示，澳洲業務以外，集團其他業務盈利與去年同期相若。

中電收市報72.55元，跌0.4%。

中電：對沖合約帳面虧損近兩個月急擴大

EnergyAustralia訂下的遠期合約鎖定未來部分售電電價，中電表示，雖然合約不符合作對沖會計處理，但是出於經濟對沖目的而簽訂。公平值虧損代表當地走高的市場遠期電價，與中電訂下的遠期能源合約所列的電價差別。

中電於5月已公布，首3個月遠期合約公平值虧損25億元。中電最新解釋，在大型燃煤發電廠停運和商品價格高企的雙重影響下，澳洲全國電力市場中現貨銷售和遠期合約批發電價的波動和上漲，澳洲能源市場營運商AEMO在6月12日對昆士蘭州的電力現貨價格實施價格上限，並在6月15日暫停電力市場現貨交易，每日審視是否重啟市場。

中電表示，以首5個月計，相關合約帳面虧損急擴至72億元，雖然最終虧損金額視乎6月30日市場價格，但預期將對集團營運業績帶來重大不利影響。

中電：未計公平值虧損前 澳洲營運溢利亦轉差

中電補充，這些不利的公平價值變動確實對當前盈利產生重大負面影響，但與本身的業務營運表現無關。未變現的虧損反映特定時間的機會成本與當時價格的比較。於合約到期時，在與所對沖的發電量配對後，售電價格會按合約原定的價格實現，現時的公平價值虧損將會消除。

換言之，因應中電須按遠期合約所訂的價格售電，若屆時電價格遠高於合約所訂價格，將令中電損手。中電最新的公平值虧損提前反映「低價售電」的影響，與此同時，當遠期市場電價回落，中電將會轉錄公平值盈利。

中電在通告也指，導致不利公平價值變動的批發電價上漲將增加Energy Australia能源業務的盈利，惟EnergyAustralia必須能購買所需燃料，在該等高電價期間發電和調度電量。

受到雅洛恩電廠的發電量受到非計劃停運的影響，中電表示，未計入公平價值虧損，EnergyAustralia首5個月對集團的稅後營運盈利貢獻較去年同期低約11億港元。

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