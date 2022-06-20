▲ 【內地電訊股】中移動5月5G用戶淨增1821萬戶 跑贏中聯通、中電信 一文看清電訊商5月數據

內地三大電訊公司陸續公布5月上客量。中國移動 （00941） 5G上客量繼續跑贏，按月多1821萬戶，中國電信 （00728） 5G套餐用戶數2.24億戶，按月增704萬戶，中國聯通 （00762） 5月則達1.8億，按月增493萬戶。

中國移動

中國移動公布，5月移動業務客戶總數967億戶，按月淨增客戶數20.2萬戶，首5個月累增970.6萬戶。5G套餐客戶數約4.95億戶，按月增1821.3萬戶。

有綫寬帶業務方面，客戶總數2.54億戶，淨增客戶數229.7萬戶，首5個月累增1345.2萬戶。

中國電信

中國電信公布，5月移動用戶數3.81億戶，按月增83萬戶，首5個月累增872萬。

其中5G套餐用戶數2.24億戶，按月增704萬戶，首5個月累增3667萬戶。

有線寬帶用戶數約1.75億戶，按月增83萬，首5個月累增501萬。固定電話用戶數約1.06億戶，按月少23萬，首5個月累減39萬。

中國聯通

聯通公布，5月「大聯接」用戶累計7.95億戶，按月增893.7萬戶。5G 套餐用戶累計1.80億戶，按月增493.6萬戶；物聯網終端連接累計3.28億戶，按月增777萬戶。

5G 行業虛擬專網服務客戶數1738個，按月增186個。

5月智慧客服客戶問題解決率 98.0%；5月智慧客服智能服務佔比 78.3%。

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