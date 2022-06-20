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德國5月PPI按年升逾3成 1949年以來最高

環球社會熱點 17:29 2022/06/20

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新冠肺炎疫情後的經濟復甦加上俄烏戰爭等因素影響，歐洲通貨膨脹高企。德國公布5月生產者物價指數（PPI）為1.6%，按年升逾3成，遠超市場預期。德國官方數據顯示，升幅最大的為化肥及氮化合物，成本增加逾1倍，能源價格亦大升逾8成。

英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？ 【下一頁】

德國聯邦統計局（Destatis） 周一（20日）公布5月PPI，結果按年上升33.6%，超出市場預期，創1949年有史以來新高，按月亦上漲1.6%。

報告還顯示，德國能源價格按年升87.1%，而金屬價格亦升38.1%。當中最大原因是成本上漲導致，天然氣價格漲幅更高達148.1%，同期電價亦增90.4%。

德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣 【下一頁】

但升幅最大的是化肥及氮化合物，成本價格增加逾1倍達110.9%，而牲畜飼料價格亦上漲48.7%，進而推高食品價格，穀物麵粉價格按年增加44.8%。

工業成本方面，工業用氣體價格按年升66.8%，木製包裝則升67.4%，而軟木木材價格則上漲41.9%。

其他方面，半製成品價格按年上漲25.1%，而金屬則升38.1%，上月短期消費品價格增加14.7%，而資本財價格按年升幅擴至7.1%。

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責任編輯：李俊儀

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