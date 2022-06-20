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【MPF】今年MPF暫勁蝕近14% 人均供款輸逾3萬元

17:01 2022/06/20

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晨星最新統計，MPF於上半年急挫近14%。

六絕月魔咒再現，據晨星對強積金（MPF）的最新統計，6月份MPF平均回報跌4.57%，扭轉5月的正回報。如以今年以來的表現計，MPF累計急挫13.57%，拖累打工仔於上半年勁蝕約1,600億元，人均供款慘輸約3.4萬元。專家指，今年環球市况極波動，連金管局的外滙基金在股滙債也蝕錢，MPF亦難逆轉勝。供款人為求自保，唯有採股債均衡布局，冀分散風險。

5月份僅1間MPF供應商 市佔率逆市獨升【下一頁

本來MPF於五窮月突破劣勢，為今年首次錄得正數回報，表現微升0.5%。可惜，6月再飽受美國加息及環球收水的雙重夾擊，市場憂慮全球經濟衰退，令股債雙殺，MPF也難倖免。晨星截至6月15日為止的數據，上半年各類MPF資產皆見紅，甚至連貨幣市場基金亦陷負回報，微跌0.01%。

大輸家更是由牛轉熊的美股，首6個月插水25%，單以6月份計亦急挫11%。至於最多成員捧場的港股MPF基金，上半年跌12%，中國及大中華股票基金也下滑16%。尚幸本月來看，港股及中國股票的負回報縮窄至約2%，表現較整體MPF錄得近5%跌幅為好，總算輸少當贏。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－Ｗ

相關文章：【MPF】5月有約12.5億元轉換到保守基金　股票成份混合資產基金錄約14.9億元流出

【MPF】駿隆：強積金今年5月首錄正回報　人均賺1168元、年初起計則蝕26638元

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

美股 港股 基金 強積金 退休組合

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