  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】信達生物收升13%　旗下達伯舒針對食管鱗癌的聯合療法上市申請獲中國藥監局受理

股市 16:12 2022/06/21

分享：

分享：

信達生物：達伯舒針對食管鱗癌的聯合療法上市申請獲中國藥監局受理

信達生物 （01801） 公布，國家藥監局已經正式受理，旗下PD-1抑制劑達伯舒（信迪利單抗注射液）聯合其他藥物，用於一線治療食管鱗癌的新適應症上市申請。信達生物午後一度抽升逾15%，最高見31.3元，創近3個月新高，最後收報30.6元，升13.5%，全日成交額近7.8億元。

信達生物表示，是次申請上市的療法，是以公司旗下產品達伯舒，聯合紫杉醇和順鉑或氟尿嘧啶和順鉑，用於不可切除的局部晚期、復發或轉移性食管鱗癌的一線治療。

食管癌是來源於食管黏膜上皮的惡性腫瘤，是全球最常見惡性腫瘤之一。全世界食管癌超過50%的新發病例和死亡病例出現在中國，中國食管癌新發病例約32萬，死亡病例約30萬，死亡率位居所有惡性腫瘤中第4位，5年總生存率僅有30%左右。而鱗狀細胞癌是亞洲人群食管癌的主要病理亞型，約佔所有病例的90%，且全球超過一半的食管鱗癌發生在中國。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

相關文章：【生科股】信達生物旗下達攸同獲印度批准用於5項適應症

【大行看法】大和：信達生物前景不明朗、另產品綫無明星藥　削目標價27%至19元

港股 癌症 產品 治療 信達生物（01801） 中國 亞洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【騰訊700】新東方在綫先插水後轉升半成　騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億
【騰訊700】新東方在綫先插水後轉升半成　騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔飲食：打撈困難、新濠國際今早照升半成
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔飲食：打撈困難、新濠國際今早照升半成
【中電盈警】中電曾挫6%邁向12日連跌　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成
【中電盈警】中電曾挫6%邁向12日連跌　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成
【港股市況】恒生指數升395點　滙豐升逾3%、中電挫7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升395點　滙豐升逾3%、中電挫7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款