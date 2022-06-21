【生科股】信達生物收升13%　旗下達伯舒針對食管鱗癌的聯合療法上市申請獲中國藥監局受理

▲ 信達生物：達伯舒針對食管鱗癌的聯合療法上市申請獲中國藥監局受理

信達生物 （01801） 公布，國家藥監局已經正式受理，旗下PD-1抑制劑達伯舒（信迪利單抗注射液）聯合其他藥物，用於一線治療食管鱗癌的新適應症上市申請。信達生物午後一度抽升逾15%，最高見31.3元，創近3個月新高，最後收報30.6元，升13.5%，全日成交額近7.8億元。

信達生物表示，是次申請上市的療法，是以公司旗下產品達伯舒，聯合紫杉醇和順鉑或氟尿嘧啶和順鉑，用於不可切除的局部晚期、復發或轉移性食管鱗癌的一線治療。

食管癌是來源於食管黏膜上皮的惡性腫瘤，是全球最常見惡性腫瘤之一。全世界食管癌超過50%的新發病例和死亡病例出現在中國，中國食管癌新發病例約32萬，死亡病例約30萬，死亡率位居所有惡性腫瘤中第4位，5年總生存率僅有30%左右。而鱗狀細胞癌是亞洲人群食管癌的主要病理亞型，約佔所有病例的90%，且全球超過一半的食管鱗癌發生在中國。

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