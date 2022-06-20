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【周大調富格曲@iM網欄】樂團指揮與笑話

名人薈萃 17:20 2022/06/20

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朋友於德國管弦樂團工作多年，閒時喜歡說樂團指揮的笑話。

指揮與女高音

假期裏，媽媽帶着兒子欣賞管弦樂團音樂會。希望兒子多聽古典音樂，培養點興趣。音樂會有管弦樂團及女高音獨唱。

中場休息時，媽媽問兒子：「你覺得音樂會如何？」

兒子：「那個手執木棒的叔叔想必是個大壞蛋。」

媽媽感到驚訝：「怎會呢？那是指揮棒，叔叔是個知名的指揮家呢！」

兒子不太相信：「如果他不是壞人，為什麼他揮動木棒時，台上的姨姨會大聲尖叫呢？」

【青姐話】半生不死 等待沖喜

鼓棍指揮

媽媽帶着兒子到琴行選購樂器。

售貨員：「太太你好，請問有什麼可以幫忙嗎？」

媽媽：「你好，我想幫我的兒子選購樂器。」

售貨員：「無問題，小朋友在學什麼樂器呢？」

媽媽：「我們還沒有決定好，學校老師建議他學打鼓，但我怕他應付不了。」

售貨員：「沒問題，可考慮先買一對鼓棍試學幾堂，再作決定。」

媽媽：「只買一對鼓棍？不用買鼓嗎？」

售貨員：「放心，正如剛才所說，可先學幾堂，再決定。」

媽媽：「可是，要是他節奏感不好，應付不來的話，便浪費了一對鼓棍。」

售貨員耐性地回覆：「對，要是他兩支鼓棍都應付不了的話，可只練一支，改學指揮。」

教授的心經

一名年青人自幼熱愛音樂，希望長大後能夠成為一位出色的音樂家、指揮家。

他的鋼琴及小提琴都演奏都非常出色，並於著名音樂學院研習指揮多年。

有一次，年青人被學校委派擔任樂團指揮，帶領樂團到海外演出。年青人對自己的表現不太滿意，回國後將情況告訴教授，詢問他的意見。

隔天，教授傳來短訊：Young man, don’t worry. When they start, you start. When they stop , you stop.

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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