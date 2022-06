【周大調富格曲@iM網欄】樂團指揮與笑話

朋友於德國管弦樂團工作多年,閒時喜歡說樂團指揮的笑話。

指揮與女高音

假期裏,媽媽帶着兒子欣賞管弦樂團音樂會。希望兒子多聽古典音樂,培養點興趣。音樂會有管弦樂團及女高音獨唱。

中場休息時,媽媽問兒子:「你覺得音樂會如何?」

兒子:「那個手執木棒的叔叔想必是個大壞蛋。」

媽媽感到驚訝:「怎會呢?那是指揮棒,叔叔是個知名的指揮家呢!」

兒子不太相信:「如果他不是壞人,為什麼他揮動木棒時,台上的姨姨會大聲尖叫呢?」

鼓棍指揮

媽媽帶着兒子到琴行選購樂器。

售貨員:「太太你好,請問有什麼可以幫忙嗎?」

媽媽:「你好,我想幫我的兒子選購樂器。」

售貨員:「無問題,小朋友在學什麼樂器呢?」

媽媽:「我們還沒有決定好,學校老師建議他學打鼓,但我怕他應付不了。」

售貨員:「沒問題,可考慮先買一對鼓棍試學幾堂,再作決定。」

媽媽:「只買一對鼓棍?不用買鼓嗎?」

售貨員:「放心,正如剛才所說,可先學幾堂,再決定。」

媽媽:「可是,要是他節奏感不好,應付不來的話,便浪費了一對鼓棍。」

售貨員耐性地回覆:「對,要是他兩支鼓棍都應付不了的話,可只練一支,改學指揮。」

教授的心經

一名年青人自幼熱愛音樂,希望長大後能夠成為一位出色的音樂家、指揮家。

他的鋼琴及小提琴都演奏都非常出色,並於著名音樂學院研習指揮多年。

有一次,年青人被學校委派擔任樂團指揮,帶領樂團到海外演出。年青人對自己的表現不太滿意,回國後將情況告訴教授,詢問他的意見。

隔天,教授傳來短訊:Young man, don’t worry. When they start, you start. When they stop , you stop.

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

