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【中小企】中銀推收單商戶貸款計劃　以BoC Bill電子交易數據作貸款申請審批

Hot Talk 17:10 2022/06/20

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中銀推收單商戶貸款計劃，以BoC Bill電子交易數據作貸款申請審批。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，中銀香港積極推動中小企營運數碼化，今年首季的中小企線上貸款申請宗數，較去年同期增長近六成。為進一步協助中小企更快捷方便地取得融資，中銀香港新推「中銀收單商戶貸款計劃」，將延伸商業數據的應用範圍，利用BoC Bill電子交易數據，為中小企進行貸款審批。

中銀香港指，該計劃大大簡化貸款申請程序和提升審批效率，紓緩中小企「融資難」的痛點。新計劃適用於使用BoC Bill收單服務的中小企客戶，覆蓋零售及餐飲等行業。 中銀香港在獲得客戶同意後，將以BoC Bill電子交易數據作審批其貸款申請之用，客戶無需提供財務報表或貸款抵押品，也可以特惠利率申請透支或分期貸款，貸款額最高為400 萬港元；以中銀香港賬戶作為主要營運戶口的客戶，更無需提供銀行月結單。

莊芳毅績指，新推「中銀收單商戶貸款計劃」，整個貸款申請程序較傳統申請減少最多一半時間，同時節省客戶整理申請文件的成本。此外，在金管局推出的商業數據通項目第二階段概念驗證中，中銀香港成為首家本地銀行以全流程使用商業數據，為中小企完成貸款審批。未來該行將與更多數據供應商合作，為中小企提供更多元化的數碼融資方案。

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