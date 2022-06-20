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【億萬富豪】Google共同創辦人Sergey Brin離婚 身家高達940億美元 離婚財產分配備受公眾關注

理財智慧 17:29 2022/06/20

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Google 創辦人、全球第 7 大富豪的林Sergey Brin，近日以「不能和解的分歧」為由，向法院提交請願書以解除與妻子Nicole Shanahan的婚姻，兩人在2018年低調完婚，共同育有1名3歲大的兒子。據了解，Sergey Brin要求律師採取措施將離婚細節保密，由於二人簽有婚前協議，加上此案由法官保密處理，因此外界恐怕永遠也不會知道離婚細節為何。

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外間猜測離婚協議將以對前配偶慈善事業的支持為由去分配，讓與人能減免課稅同時，受讓人也能獲得慈善捐贈的代理權利，從而互惠互利。為了印證猜測，有專家指出早在2019年，Sergey Brin的妻子便成立了Bia-Echo 基金會，該基金會申報擁有1,670萬美元的資產，而Sergey Brin是該基金會唯一的捐款人，捐贈了超過2,300萬美元。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），現年48歲的Sergey Brin財產高達940億美元（約7332億元），當中資產主要來自他創立的Google持股。Sergey Brin與Larry Page於1998年共同創立Google，並在2015年進一步成立控股公司Alphabet，如Google、Waymo、DeepMind等成為 Alphabet的子公司。根據富比士的全球富豪榜，Sergey Brin是全球第7大富豪，而Larry Page則排在他前面為第6位。

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布林在此之前已有一段婚姻，他與基因技術公司23andMe共同創辦人Anne Wojcicki的婚姻在 2015 年同樣以離婚告終。此外，據傳布林第一段婚姻曾出軌，與推出Google眼鏡時的市場部經理Amanda Rosenberg交往。

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記者：鄭日棱

 

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