【美元定存】滙豐1年美元定存息1.7厘 冠絕發鈔行

▲ 滙豐今天加美元中長期定存息，新息率冠絕發鈔行。

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美元定期存款爭奪戰激鬥連場，甚至連龍頭大行也應戰，今天（6月20日）滙豐（HSBC）調高半年及1年期的年息，新息率冠絕發鈔行。上周已有8間大小行齊加不同存期的年息，令最城最高的破頂息又再湧現，專家料中小行須作新一輪加息。

說回滙豐，剛上調美元定存半年年息0.2厘至1.3厘，1年息率更勁加0.4厘，新報1.7厘，卻維持3個月年息0.9厘，3存期皆勝另外兩間發鈔行。現時中銀香港 （02388） 3個月年息為0.35厘、半年年息是 0.45厘，以及1年息率0.55厘。渣打香港 （02888） 的3個月年息報0.6厘、半年年息是 0.8 厘及1年息率是0.9厘。而滙豐是自5月24日及6月2日以來，如今已第3度加息。

滙豐再加港元定存息 12個月定存息見1.5厘【下一頁】

至於近期的加息戰中，最吸睛的是，富邦於上周五（17日）大幅提高1年定存0.5厘、新息率突破3厘大關、至3.3厘。其他追趕加息快車的大小行，包括東亞 （00023） 、星展、招商永隆、南商、小米 （01810） 旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank），皆全面加短中長息，大新 （02356） 及交銀香港更一周兩連加。

專家料搶存戰延續至下半年，畢竟聯儲局於6月起已開始縮表，把總值約9萬億美元的資產負債表逐漸缩減，市料若規模驟削一半，收水令美元的流動性將大減。況且，美國於6月16日巳加息0.75厘，加幅為28年以來最大，儲局主席鮑威爾更放風，餘下5次會議擬再密密加息。

另方面，檢視各存期的高息王，7天短期存款以恒生 （00011） 的8.5厘年息摘冠。至於中長息，無論是3個月、半年及1年期皆以富邦居首，年息分別報2.4厘、6個月是2.6厘、1年為3.3厘，門檻皆為等值50萬港元，須全新或兌換資金等附帶條款。1個月年息呈現雙冠王，信銀國際及富邦齊報1.88厘。

展望美元前景，美滙指數現約在104關整固，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，有些驚訝看到聯儲局對核心通脹預測，僅從3月份的4.1% 上調至今年的4.3%。該行繼續預計年底核心通脹約為4.7%。

廖嘉豪現預計，7月儲局加息75個基點，9月和11月加息50個基點，12月、明年1月和3月加息25個基點，使利率達到4至4.25厘，高於該行之前預期的3.5至3.75厘。而3個月內料美滙指數見107.31 ，半年至1年報104.78 ，兩年長期目標為99.33。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，市場對通脹的擔憂導致美國股債雙殺，且憂慮經濟衰退，避險資金湧入債券，遂料美債孳息率尚未見頂，不排除10年期美債的收益率將上探4厘。即使全球主要央行開啟加息周期，但美元可能依然在短期內保持強勁。

不過，謝楝銘相信，今年美國經濟陷入衰退的可能性並不大。雖然經濟動能將受通脹影響内放緩，但美國私營企業有強勁的資產負債表。再者，從通脹角度來看，目前美國的通脹確實已陷入惡性循環。隨着物價的上升，員工要求提高工資，而企業盈利不錯，勞動力供需更失衡。總體來看，隨着美債收益率可能進一步上升，美元的強勢或許延續更久。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪