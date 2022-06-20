英國5歲小妹妹出書銷量過千本 成全球最年輕女作家

小朋友潛力無限，經常會發揮小宇宙創作有趣的作品。而英國一個5歲的小女孩達克喜愛畫畫，更親自寫故事創作成書。這本書銷量過千本，而達克也獲健力士認證為全球最年輕女作家。

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達克（Bella J Dark）來自英國多塞特郡的Weymouth，她從自己繪畫的一幅畫中取得創作這本書的靈感，皆因父親鼓勵她寫一本書，用圖片創作一個故事。

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27歲的母親Chelsie透露，女兒達克由細到大都充滿想象力，更由3歲開始創作短篇故事。

達克只用了大約5日時間就寫好完整故事，更親自為這本書繪畫插圖，只有書内最後一張圖是由姐姐Lacie代筆繪畫而成。

這本書名為《The Lost Cat》，講述一隻名為Snowy的小貓獨自出門冒險但蕩失路的故事。達克年紀小小已非常聰明，她透露創作這本書的目的是教會小朋友夜晚不要自己出門。

達克的首本書於今年1月底出版，至今銷量已過千本，成績相當驕人。

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健力士世界紀錄顯示，達克已超越1958年以6歲之齡創作《How the World Began》的美國女子斯特雷特（Dorothy Straight），成為全球最年輕女作家。

任何書籍如果要刷新健力士世界紀錄，都必須由商業出版社出版，而且最少要印刷及售出1,000本才符合資格。

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責任編輯：鄭錦玲