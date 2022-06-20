【Google搜尋引擎】美議員要求Google修復搜尋引擎　打擊非法墜胎資訊

不少用戶習慣事無大小都在Google搜尋相關資訊，包括近日在美國再掀起熱論的婦女墮胎權益議題及墮胎資訊。美國國會議員近日針對Google搜尋引擎中的墮胎搜尋結果，去信Google母公司Alphabet，要求該企為尋求墮胎的用戶提供準確的搜尋結果，避免誤導市民。

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綜合外媒報道，美國20名民主黨國會議員，聯同獨立參議員Bernie Sanders，於上周五（17日）向Google母公司Alphabet 首席執行官Sundar Pichai發言，要求該企修正Google搜尋引擎中，與墮胎相關的錯誤資訊。

議員於信中引述打擊網絡仇恨中心（Center for Countering Digital Hate，CCDH）的報告指，如在行使「觸發法」（Trigger Laws）的26個州份中，使用Google搜尋引擎或Google Map搜尋「附近的墮胎診所」或「墮胎藥物」，分別有11%和37%的搜尋結果會將用戶引導到不提供墮胎的非醫療設施。出現在相關搜尋頁面的置頂廣告中，有約28%廣告是由反墮胎或不提供墮胎服務的醫療診所提供。

憂資訊不夠全面 構成危險

帶頭發起是次請願的參議員Mark R. Warner和眾議員Elissa Slotkin指，把女性引向提供錯誤資訊且不提供全面健康服務的「假診所」，令她們未能接受可靠的手術程序，將對其健康構成危險，而且讓相關資料存留在Google搜尋引擎中，會破壞Google資訊的可信程度。

議員和CCDH又認為，現時各診所對於是否提供墮胎服務的免責聲明，字體太小及容易被遺漏，故要求Google在用戶搜索「墮胎診所」或類似字眼時，限制展示非墮胎診所的搜索結果，或讓相關機構為是否提供墮胎服務，添加更明顯的免責聲明。

對此，Google於翌日發聲明表示，該企會不斷改進其搜索結果，為用戶提供最好的服務。但強調，任何有意在Google上，以廣告形式向使用者展示有關墮胎資料的機構，事先都必須經過認證，並在廣告中明確地說明「他們是否提供墮胎服務」。

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責任編輯：殷凱怡

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