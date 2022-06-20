【港元定存】港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息

▲ 招商永隆及富邦齊加港元定期存款的長期息率、超過綠債2.5厘包底息。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

自從美國於上周四（6月16日）加息0.75厘後，金管局連番接錢捍衛聯滙，令明天（21日）銀行的總結餘跌穿2700億元。在半年結前銀根稍緊絀下，單以過去這3個交易天計，已有10間大小港銀加不同存期的港元定期存息，包括今天（20日）滙豐（HSBC）作突擊，加中長息，市料中小行須再作迎戰還擊。

滙豐剛上調6個月港元定存年息0.2厘，新息率至1.1厘，又勁加1年期息率0.3厘至1.5厘。單以發鈔行港元定存年息比併，滙豐維持3個月年息0.7厘，且冠絕發鈔行，較渣打香港 （02888） 的0.4厘及中銀香港 （02388） 的0.35厘高。半年期年息方面，滙豐以1.1厘跑贏渣打的0.6厘，以及中銀香港的0.45厘。至於1年期息率，渣打以2.3厘、險勝中銀香港的2.2厘，卻拋離滙豐的1.5厘。

滙豐再加港元定存息 12個月定存息見1.5厘【下一頁】

專家預期，大小業界續全方位猛搶長短資金，難免令月結前及季結前頭寸趨緊，遂令各行追趕加息快車。

在新一輪搶存戰，要數富邦最勇進，上周兩連加，上周五（17日）更大幅上調多個存息，例如勁加1年定存息0.3厘，新息率至2.8厘，為市面第2個長息超越綠債 （04252） 的2.5厘保底息。而招商永隆早於上周四已率先調升兩年期年息0.15厘，新報2.6厘。

富邦及招商永隆的入場費齊為50萬元，如以富邦1年期息率享2.8厘計，全期賺息1.4萬元。招商永隆兩年年息最高是2.6厘，期內穩袋2.6萬元利息，但該行容許1萬元敍造兩年存期也有2.55厘，門檻跟綠債相若，卻跑贏綠債的保底息。

另方面，綜合4位專家的分析，齊料本港通脹於這3年內不會超越2.5%。星展香港經濟研究部經濟師謝家曦回應本報查詢指，今年CPI料升2.2%，明年升2%。信銀國際經濟師李業勤博士料，今明兩年CPI只升約2%。上商研究部主管林俊泓亦預期，今年CPI僅升1.7%，而大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒估計，2024年通脹只升1.5%。

反觀，市面超逾綠債2.5厘包底息的定存選擇不少，當中不乏大行，如滙豐（HSBC）1個月有5厘。倘以7天年息計，集友享5.8厘，恒生00011）有5.5厘，中銀香港為4厘，但這3行須兌換資金等附帶條件。

此外，自儲局加息後爭相出招的業界，如TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）新推特惠息。工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）加短存息，交銀香港、大眾銀行及旗下大眾財務則齊加1年期息，東亞 （00023） 、星展及南商更全面加息。

經新一輪港元定存搶存戰，目前3個月、6個月、9個月及一年期年息皆由富邦稱冠，分別報8.88厘、2.3厘、2.6厘及2.8厘。1個月年息以滙豐的5厘稱王，7天年息媾以集友的5.8厘膺高息王。至於虛擬銀行也積極吸存，匯立新推半年期港元定存享兩厘年息，緊接東亞的2.1厘而位列3甲。

今天拆息表現參差，6個月已突破兩厘新關，1年也升穿3厘，報3.03679厘，創金融海嘯後新高。

更多【高息定存】文章

相關文章：【美元定存】美元1年定存最高3.3厘 再爆破頂息

【港元定存】1年港元定存最高2.8厘 存50萬賺息1.4萬

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪