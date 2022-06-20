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上半年樓市疫下受壓　利嘉閣︰疫情減退及息口升幅有限　展望下半年樓價看升5%

股樓投資 16:12 2022/06/20

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本港樓市受眾多好淡因素影響，未來走勢未明。利嘉閣總結今年上半年樓市及下半年前瞻，該行指雖然上半年交投下挫，但在疫情轉穩、通關可期，加上管治班子換屆，市場憧憬下半年可對外通關下，期望下半年樓價反彈5%。

利嘉閣地產董事陳大偉指出，今年1月疫情爆發，一、二成交皆受打擊。綜合土地註冊處數據，截至6月14日為止的上半年，整體私宅買賣登記共有20,042宗，涉及金額約2,026.28億元，預計整個上半年最終料達22,583宗及2,294.70億元，將較2021年下半年的31,763宗及3,278.40億元分別下跌29%及30%；而比較2021上半年跌幅更鉅，登記量及總值分別下瀉39%及40%。

不過，該行看好下半年樓市走勢。利嘉閣地產總裁廖偉強認為，上半年本港樓價表現無顯著跌幅，相信未來隨着疫情減退，對外通關展露曙光後，下半年樓市交投量價將重拾升軌，全年樓價看漲至少半成。

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他指出，第五波疫情過後，近期確診數字已見明顯減少，市民對疫情的恐慌度已大減，只要下半年疫情沒出現大規模爆發及導致大量致命個案，相信對本地樓價的實際衝擊依然有限。另一方面，儘管美國加息，但本港銀行並未見跟隨，加上本港銀行體系結餘尚處較高水平，相信接近年底前本地息口上調空間不大，而即使未來本地銀行加息，預期幅度及速度均有限，即使加息1至2厘，本港息口仍屬偏低，是市場可承受範圍，故不見得未來半年至一年內，息口會成為樓市的大障礙。

廖偉強又指，市場憧憬通關因素，料恢復與內地市場互通後，能進一步改善經濟。此外，今年初推出的「財爺Plan」在疫情下，功用未完全發揮，故此他預計，隨著疫情及市況好轉，下半年發展商將持續加快推盤追回落後的進度，預期下半年一手私宅買賣登記量可出現噴射式急升逾八成，上試9,000宗水平；至於下半年二手私宅交投量，則有望回升至約2.4萬宗，料較上半年的1.77萬宗升35%。

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撰文 : 謝昕蕎

一手市場 私人屋苑 二手市場 樓價 疫情 利嘉閣 發展商

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