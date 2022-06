【無與輪比@iM網欄】電動車秘招 Tesla無電怎樣開門？

上月底有單新聞,一輛TESLA Model Y在加拿大在駕駛途中無故出現錯誤通知,隨後更著火焚燒,電源更因而中斷,由於新一代的TESLA採用全電動門鎖,車門未能打開,最後車主須踢破車窗逃生。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

Model 3/Y不能從外打開車門

朋友駕的是Model Y,去年底才收車,由於他老父已年逾九十,平時常載父親出入,老人家坐的當然是後座,朋友頓時擔心不已,頻問如果身處後座,有方法打開車門嗎?筆者翻查了一通車主手冊,答案原來是—沒有。

不知為何,Tesla在Model S及Model X都有配置手動開門裝置:前者在後座下方,後者尾門為鷹翼式,一旦斷電,車內乘客可揭開門板手動解鎖,再用力將車門推開。兩者都並不簡單,可是總有方法,Model 3/Y卻不能在後座打開電門,而是需要在司機位的窗掣前揭開膠冚,方可打開司機位的車門。而由於車門全部電動,即使司機成功逃生,亦不能從外打開。

電動車著火機率低

筆者可以做的是,安慰朋友,90多歲的老人家,獨個留在後座,車子停在四處無人之地,突然斷電/停電,同時著火,這一連串事件發生的機會其實很低。

坦白說,電動車著火的新聞偶會看到,但平心而論,汽油車著火甚至爆炸的機會根本不比電動車低,而很多私家車的油缸,都位處乖客位的背部或椅下,而電力本身亦都一向較石化燃料安全。

人總很受新聞、消息影響,更何況一次意外欲挽無從,朋友的擔心至此仍未消除,對此筆者也相當理解,父親只有一個,不擔心才怪。既然如此,唯有趁淘寶等網購平台的購物節,買一把緊急車鎚,必要時打破玻璃——送佛送到西,筆者連Link也奉予朋友,他頓時放下心頭大石,疑慮消除,父親節快樂!

【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比 @ 陳政深的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!