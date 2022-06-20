【無與輪比@iM網欄】電動車秘招 Tesla無電怎樣開門？

上月底有單新聞，一輛TESLA Model Y在加拿大在駕駛途中無故出現錯誤通知，隨後更著火焚燒，電源更因而中斷，由於新一代的TESLA採用全電動門鎖，車門未能打開，最後車主須踢破車窗逃生。

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Model 3/Y不能從外打開車門

朋友駕的是Model Y，去年底才收車，由於他老父已年逾九十，平時常載父親出入，老人家坐的當然是後座，朋友頓時擔心不已，頻問如果身處後座，有方法打開車門嗎？筆者翻查了一通車主手冊，答案原來是—沒有。

不知為何，Tesla在Model S及Model X都有配置手動開門裝置：前者在後座下方，後者尾門為鷹翼式，一旦斷電，車內乘客可揭開門板手動解鎖，再用力將車門推開。兩者都並不簡單，可是總有方法，Model 3/Y卻不能在後座打開電門，而是需要在司機位的窗掣前揭開膠冚，方可打開司機位的車門。而由於車門全部電動，即使司機成功逃生，亦不能從外打開。

電動車著火機率低

筆者可以做的是，安慰朋友，90多歲的老人家，獨個留在後座，車子停在四處無人之地，突然斷電/停電，同時著火，這一連串事件發生的機會其實很低。

坦白說，電動車著火的新聞偶會看到，但平心而論，汽油車著火甚至爆炸的機會根本不比電動車低，而很多私家車的油缸，都位處乖客位的背部或椅下，而電力本身亦都一向較石化燃料安全。

人總很受新聞、消息影響，更何況一次意外欲挽無從，朋友的擔心至此仍未消除，對此筆者也相當理解，父親只有一個，不擔心才怪。既然如此，唯有趁淘寶等網購平台的購物節，買一把緊急車鎚，必要時打破玻璃——送佛送到西，筆者連Link也奉予朋友，他頓時放下心頭大石，疑慮消除，父親節快樂！

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作者 _ 陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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