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【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期

Hot Talk 16:12 2022/06/20

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【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期

華置 （00127） 公布，將於今年7月至8月推出暑期工計劃，是次提供超過100個短期及兼職職位，每日的工作時間不多於八個小時，每周享有至少一日假期。全部職位均無須工作經驗，適合不同背景、年齡及學歷的學生。

有意申請集團暑期工的學生，須於今年7月3日前透過網上登記表格提交個人履歷及自薦計劃書。

是次職位來自集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司。工種包括會計、 市場推廣、物業銷售、物業管理、公司秘書、行政、資訊科技、法律、人力資源、化妝品銷售及證券等多個範疇。除了傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如 「尋人專家」、「情緒管理專才」、「校對精英」、「P 圖達人」、「購物能手」、「潮 流擔當」、「商場活動模特兒」、「數錢大師」、「小小直播主」及「短片剪接師」 等。

另外，集團接受13歲或以上的學生申請職位，惟（i）未滿15歲的申請者須於入職前提交「暑期工作家長同意書」；（ii）未完成中三教育的學生，獲取錄時並須提交由學校校長簽發的「在學證明書」及（iii）個別職位因應香港法律規例需滿足法定年齡要求、完成中三教育及其他額外要求。

所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達港幣500元，以 及可享受優厚的員工購物折扣優惠。如果在職期間表現出色，日後集團有相關空缺時，暑期工在畢業後可獲優先聘用加入集團成為曾任職部門的全職員工， 無須重新面試及豁免試用期。此外，對於家庭經濟狀況較差的暑期工，只要通過基本審查，將獲集團優先考慮聘用，並且享有膳食及交通津貼。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－Ｗ

 

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