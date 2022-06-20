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哥倫比亞首誕左翼總統 曾為前反叛軍成員

環球社會熱點 16:23 2022/06/20

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南美洲國家哥倫比亞周日（18日）舉行總統選舉，新總統將在7月上任。前反叛軍成員佩特羅以70萬票優勢，險勝當選哥倫比亞總統，成當地史上首位左翼總統。佩特羅競選夥伴馬克斯為一名單親母親，料將成為哥倫比亞首名非裔女性副總統。

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哥倫比亞周日舉行總統大選第二輪投票，結果現任參議員佩特羅（Gustavo Petro）取50.47%選票，擊敗對手右翼建築業富商埃爾南德斯（Rodolfo Hernández）的47.27%，以約70萬票優勢險勝當選。結果令佩特羅成哥倫比亞史上首名左翼總統，結束數十年來溫和保守派的領導。

埃爾南德斯在社交平台上載影片承認落敗，表示希望佩特羅懂得如何治理國家，並信守反腐敗承諾。哥倫比亞現任總統社克（Ivan Duque）亦在Twitter上透露，已致電佩特羅祝賀當選，並指兩人同意在未來數日內會面，展開和諧、具有透明度及制度化的過渡。

佩特羅副手為現年40歲的馬克斯（Francia Marquez），是一名育有2個孩子的單親母親，在捍衛人權及環境方面屢獲殊榮，料成該國首名非裔女性副總統。

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現年62歲的佩特羅在社交平台Twitter上表示，當選是上帝及民眾的勝利。佩特羅在勝利演講中呼籲團結，並向反對派人士拋出橄欖枝，歡迎一齊討論政策。

佩特羅競選時指出，將提供免費大學教育，推動養老金改革，及主張對非生產土地開徵重稅消除不平等。佩特羅亦主張和鄰國委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro） 重新建立聯繫，擺脫依賴化石燃料。惟有批評者認為，佩特羅經濟政策將為國家帶來災難。

佩特羅在1980年代曾加入左翼反叛軍M-19，組織曾對國家發動游擊戰，現已解散。佩特羅此前已曾因非法持有武器入獄，他在競選期間承諾將尋求和仍然活躍的反叛軍ELN談判。

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責任編輯：李俊儀

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