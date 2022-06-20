【NFT】僅28.5%NFT購入者可轉賣獲利 專家：不適合大眾用作投資

非同質化代幣（NFT）作為新興投資項目，引起不少人的關注。然而，近期區塊鏈分析公司Chainalysis在一份研究指NFT發行時即第一手購入者，僅28.5% 在轉賣時獲利，台灣中央銀行亦發出報告警示投資者，報告指NFT在眾多加密資產交易當中目前仍屬小眾市場、流動性較低，而且投資風險高，並不適合做為一般大眾用作投資。

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就現時NFT市場發展的現況，專家表示，藝術品與收藏品為目前NFT市場交易主流，遊戲類別雖因去年受益於「邊玩邊賺」（play-to-earn）的炒作熱潮，讓交易筆數攀升；但就整體交易金額而言，仍以單價較高的藝術品與收藏品類別占大宗。此外，NFT經初級市場上市銷售後，在次級市場的轉手率不高。反映NFT只是加密資產交易的小眾市場，流動性低，購入後不易轉手。

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另外，目前NFT市場仍存在許多問題，消費者除了可能買到抄襲、詐騙或造假的NFT外，NFT與比特幣等其他加密資產使用相同的區塊鏈技術，也連帶承擔相同的技術風險如被黑客入侵等。目前用來發行各種加密資產的以太坊平台，活躍錢包數約40萬個，但NFT活躍錢包數不及2萬個、占比僅4%，且較去年11月單日近12萬個的高峰已大幅減少。

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記者：鄭日棱