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【內房危機】高盛：高收益內房美元債或未見底　料未來數月出現更多違約及債券展期

股市 15:52 2022/06/20

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【內房危機】高盛：高收益內房美元債或未見底　料未來數月出現更多違約及債券展期

以建築商為主的彭博中國高收益美元債券指數已經連續七周下跌，追平2013年以來最長連跌紀錄。高盛表示，在房地產銷售出現顯著反彈，以及進一步的信用分化和債務重組取得進展之前，中國高收益地產美元債可能還未見底。

高盛分析師Kenneth Ho和Chakki Ting等發表研究報告指，中國房地產行業債券價格普遍偏低，有近三分之二債券的價格每1美元不足35美分，其中包括已經違約或者達成債券展期或交換交易的公司。隨着債券到期，未來幾個月出現更多違約和債券展期的可能性增加，預計價格還未見底。

另外，高盛指出，債券持有人不願讓公司陷入違約，但是發展商的管理層則在解決問題缺乏經驗，而且也缺乏第三方「白武士」來協助重組。上月，高盛調高內房高息債違約率由19%升至31.6%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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