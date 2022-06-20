▲ 【AAPL】蘋果內地招聘汽車軟件工程師 CarPlay助外資車企突破本土車載系統？

蘋果（Apple，美：AAPL）開發電動車時間表未明，但蘋果月內WWDC 2022發布新一代Apple CarPlay 車載系統，並宣布14家車廠合作夥伴。內媒引述蘋果最新招聘資料，蘋果上月底刊登汽車體驗合作夥伴工程師招聘資料，在北京、上海、深圳三地招聘。

根據職位描述，蘋果要求入職人士為汽車合作夥伴提供整合支援，並協助開發人員完成蘋果的系統認證。蘋果表示，該崗位是技術工程和項目管理之間的中間角色，負責提供技術設計和開發指導，處理整個汽車體驗計劃的認證記錄（包括CarPlay，Wallet中的車鑰匙）並促進蘋果和全球汽車行業工程之間的溝通。

▲ 蘋果在WWDC 2022發布新一代CarPlay 合作夥伴，未有涉及中資車廠

蘋果車載系統CarPlay在北美已成為主流，但內地車廠如蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 、吉利汽車 （00175） 以至華為都擬開發自家智能座艙系統，蘋果在WWDC 2022所顯示的首14家合作夥伴除了吉利母企旗下富豪汽車（volvo），全屬歐美日車廠。

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