看漲中國的觀點取得進展

我們在2022年第二季度轉為看好中國，因為認為國務院副總理劉鶴已經通過聲明表示中國會支持增長和商業監管的明確立場。此外，由於中國在基於預期市盈率上的交易價格比全球股票低37%（而長期平均水準為23%），我們認為回報大於風險。 事實證明，我們的觀點是及時的。自2022年第2季度開始以來，中國股市跑贏全球股市14.3%，而中國科技板塊是我們首選的市場，跑贏全球科技板塊14.4%並引領反彈。

為了使中國科技（以及更廣泛的中國市場）持續跑贏，我們認為必須實現三個標準。一、便宜 - 這是指中國科技股需要以比美國科技股大幅偏低的估值進行交易。二、清晰度 - 這是指中國科技需要發展空間和設有中國特色。 三、催化劑 - 這是指需要政策支援和強勁的企業盈利才能恢復。這些驅動因素在最近的發展中已經實現：對比美國科技股，中國科技股目前以預期市盈率為24%的折扣（長期平均溢價為51%）交易。另外，中國鼓勵更多本土科技公司上市，以減少中國科技巨頭權力過度集中； 打擊科技近期也見放鬆跡象。然而中國監管機構已在2022年為公共支出分配了4.2萬億美元，以重振經濟，預計2023年國內企業盈利增長將反彈一成多。

鑒於最近的事態發展，料中國股票已奠定繼續表現優異的環境。也就是說，我們也意識到與新冠肺炎相關的封鎖措施可能會恢復，以及它對經濟增長構成的風險。然而，我們認為目前主導投資者情緒的更大驅動因素是：（1）有吸引力的風險回報，（2）低預期和輕倉，以及（3）恢復政策支持。因此我們保持看漲而首選板塊是國內科技、銀行和消費類公司。