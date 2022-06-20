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【ET講股通】梁耀康：炒個別板塊（附time code）

股市 15:37 2022/06/20

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今早恒指低開126點，早段曾跌逾200點，最低見20839點，及後反覆回升，尾市暫報21126點，二萬一關失而復得，成交1184億元。恒生科技指數則報4651點，微跌0.03%。濠賭股向下，金沙 （01928） 跌逾2%、中海油 （00883） 跌近5%；內房股造好，中海外 （00688） 則升近9%。大市炒個別板塊。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：25 - 港股今日市況速覽
01：28 - 618購物節銷售數據遜市場預期　京東 （09618） 跌幅大
02：52 - 網易 （09999） 重頭手遊大作延遲上市　股價跌幅明顯
05：03 - 網易 （09999） 現價買入值博　留意注碼控制、分注部署
06：45 - 阿里巴巴 （09988） 股價受壓
08：23 - 二線科技股金蝶 （00268） 、明源雲 （00909） 有資金流入
09：17 - 資金或流入內房股　可分注收集　揀中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、保利置業 （00119）
13：41 - 煤炭銷售放緩　憧憬成本減、電力股造好
15：01 - 電力股中國電力 （02380） 可留意　追落後揀華電 （00902）
16：50 - 資金炒新能源車　憧憬國策支持
17：50 - 潛力股推介：小鵬汽車 （09868）
20：52 - 觀眾問股：南方A50 （02822） 咩價位買較好？
23：57 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 上望及止蝕位？
28：59 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3281270
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大*

 

欄名 : ET講股通

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市場動向 ETF 美股 小鵬汽車－W（09868） 明源雲（00909） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 汽車 收集
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