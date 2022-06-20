【ET講股通】梁耀康：炒個別板塊（附time code）

今早恒指低開126點，早段曾跌逾200點，最低見20839點，及後反覆回升，尾市暫報21126點，二萬一關失而復得，成交1184億元。恒生科技指數則報4651點，微跌0.03%。濠賭股向下，金沙 （01928） 跌逾2%、中海油 （00883） 跌近5%；內房股造好，中海外 （00688） 則升近9%。大市炒個別板塊。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：25 - 港股今日市況速覽

01：28 - 618購物節銷售數據遜市場預期 京東 （09618） 跌幅大

02：52 - 網易 （09999） 重頭手遊大作延遲上市 股價跌幅明顯

05：03 - 網易 （09999） 現價買入值博 留意注碼控制、分注部署

06：45 - 阿里巴巴 （09988） 股價受壓

08：23 - 二線科技股金蝶 （00268） 、明源雲 （00909） 有資金流入

09：17 - 資金或流入內房股 可分注收集 揀中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、保利置業 （00119）

13：41 - 煤炭銷售放緩 憧憬成本減、電力股造好

15：01 - 電力股中國電力 （02380） 可留意 追落後揀華電 （00902）

16：50 - 資金炒新能源車 憧憬國策支持

17：50 - 潛力股推介：小鵬汽車 （09868）

20：52 - 觀眾問股：南方A50 （02822） 咩價位買較好？

23：57 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 上望及止蝕位？

28：59 - 港股收市市況速報

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