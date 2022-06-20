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【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制

環球社會熱點 15:40 2022/06/20

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英國溫布頓網球公開賽主辦方早前宣布，禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽。俄羅斯一名女子雙打球手為求參加賽事，已把國籍改為格魯吉亞，避開溫網的參賽限制。主辦方表示，難以阻止兩國球手以此辦法參加。

【溫網】大坂直美因一理由 或缺席賽事 【下一頁】

根據國際女子網球協會（WTA）資料，原屬俄羅斯籍的29歲雙打選手扎拉米澤（Natela Dzalamidze）登記為中亞國家格魯吉亞國籍，即可以出戰本月27日起舉行的溫網。

主辦溫網的全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，簡稱AELTC）發言人表示，球手代表國籍屬國際網球總會與賽會已同意的協議，AELTC並無權干預扎拉米澤更改國籍的決定。

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美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕 【下一頁】

網球4大滿貫網球賽中，只有溫網今年俄羅斯及白俄羅斯球手參賽。5月底舉行的法網上，兩國球手以中立旗出戰。8月舉行的美網已表明，不會就俄烏戰爭禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參與。

扎拉米澤出生於俄羅斯首都莫斯科，暫時未知她與格魯吉亞之間的聯繫。扎拉米澤現時雙打世界排名43，4大滿貫賽事最佳成績為法網及溫網第二輪止步。

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責任編輯：吳漢培

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