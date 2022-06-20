【再生能源】 年產5萬噸氫再生能源 南韓LG化學於2024年落成氫氣工廠

韓國最大化工企業LG化學有限公司 （ LG Chem Ltd ）於周一（20日）表示，為了減少碳排放及其衍生產品，公司將會在2014年於韓國建造1座氫氣工廠，預計每年能生產5萬噸氫再生能源 。

LG化學指出，氫氣工廠會通過採用高溫蒸氣的化學反應，來把甲烷轉化成氫氣，而其預計氫氣等再生能源的使用率在2025年會增加7成，在加氫處理植物油等再生生物原料的生產中積極利用氫，而該工廠為LG化學推動再生能源的核心組成部分，現時也致力推動相關的衍生產品如綠色柴油（hydro-treated vegetable oils）。

LG化學也預計將和韓國最大的二氧化碳供應商Taekyung Chemical合作，在2023年上半年開始建造氫氣工廠，預計於2024年第2季度完成，而其原料則會用高純度的二氧化碳。

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責任編輯：關海儀