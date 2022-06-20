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【全球通脹】英國餐廳推「創意料理」減成本　剩餘食材炮製雞尾酒

商業 15:00 2022/06/20

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為了降低成本及售價，英國有餐廳推出「創意料理」。（法新社圖片）

全球物價上揚，為了降低成本及售價，英國有餐廳推出「創意料理」，利用零碎材料烹調食物及調酒，避免餐牌價格「有加無減」。

據《衛報》報道，在名廚Gordon Ramsay的餐飲帝國工作7年的廚師Gillies，正面臨食材價格大幅上漲和員工短缺的挑戰。他需要在暑假前重新考慮菜單及其他減少成本的措施。現時其中一項策略是利用剩餘的食材物資，製造全新的雞尾酒 Monte Cassino。該款雞尾酒採用人們較少喝的烈酒、製作湯、醬汁及餡料餘下的材料，以及用於試酒的葡萄酒。

增加使用鱈魚及鯛魚

Gillies指，雖然龍蝦、夏多布里昂牛扒仍然保持在餐牌上，但有其他不少食材已被取代，以令菜式價格可回復至2019年的水平。他補充，例如三文魚的價格大幅上升，煙燻三文魚沙律已改成煙燻鯖魚沙律；其他菜式的亦增加使用鱈魚及鯛魚的比例。

另一個名廚Tom Kerridge亦面對同樣情況，部分餐廳正減少菜式的數量，由6道菜減至4道。另一間分店亦因人手不足，逢周一、周二關店。

營運主打較高價餐廳Rockfish 的Mitch Tonks亦指，俄羅斯漁船捕獲逾4成鱈魚，加上35%關稅，令挪威供應的成本增加；令炸魚薯條的價格升至24英鎊（約230港元）。他認為這些成本不應由消費者承擔，而英國國內亦有質素高的魚可烹調。

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責任編輯：葉泳珊

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