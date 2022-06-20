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【電子消費券2022】AlipayHK推最多1210元獎賞、可抽MC洪嘉豪演唱會票　消費券次階段6.23登記

Hot Talk 14:46 2022/06/20

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【電子消費券2022】消費券次階段6.23登記　AlipayHK推最多1210元獎賞、可抽MC洪嘉豪演唱會票

電子消費券2022第二階段在周四（6月23日）起接受登記，在PayMe、BoC Pay進場下，現有電子消費券營運商、螞蟻集團旗下AlipayHK宣布，用戶可獲最多1210元獎賞，而由其提供的優惠券總值更逾30億元。除了消費優惠外，AlipayHK表示，成功登記消費券可參與抽獎歌手洪嘉豪和張天賦的「Kaho x MC Frenemy Live 2022」演唱會VIP門票。

AlipayHK表示，消費券用戶以平台和商戶優惠，在全港逾9成網上實體商戶消費時都可有折扣，最新一輪獎賞包括4大方面：

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申請Q Credit Card可獲1000元迎新禮遇

AlipayHK表示，即日至6月30日，以該平台領取第二階段消費券的用戶，經AlipayHK首次申請渣打旗下Q Credit Card且成功獲批，可獲最多1000元迎新禮遇。

關注「品牌Channel」獲10元禮券

AlipayHK近期為商戶提供「品牌Channel」數碼營銷方案，目前已有99個品牌進駐，用戶關注3個或以上品牌，可預留10元AlipayHK禮券，而平台在消費券期間也會夥商戶推出逾200款獨家優惠券。

每日推限時「勁賞搶」禮券　最多可領10張20元禮券

即日起至6月29日，每日中午12時、下午2時、下午4時、下午6時及晚上8時，AlipayHK將於指定「品牌Channel」定時推出多款最多20元禮券，可於領取消費券後使用。每位用戶每日最多可搶一張，活動期間每人最多可搶10次。

Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照

成功以AlipayHK領取第二階段消費券，即可自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照，抽獎將抽出40位用戶，每人可獲演唱會VIP門票2張、有5位終極大賞得獎者可每人獲演唱會VIP門票2張及專屬後台見面合照名額。得獎結果將於8月5日在AlipayHK App內公佈。

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