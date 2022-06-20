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英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？

環球社會熱點 15:05 2022/06/20

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通脹下生活成本危機衝擊英國，倫敦周末有民眾上街抗議政府應對不力。英媒近日盤點各大連鎖超市購買相同的日用品價格，發現各大超市都不敵通脹同時價格，而其中一間連鎖超市在短短三周内由價格最平變成最貴。

英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力 【下一頁】

《曼徹斯特晚報》比較六大連鎖超市日用品每周價格，為消費者分析出哪間超市的價格最抵。

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該報比較商品範圍包括兩品脫牛奶（約1.1公升）、一條麵包、咖啡、茶包、牛油、豆、雞胸肉及免治肉，並以所有商品加起來的總價格來比較。

結果發現英國第四大連鎖超市Morrisons三周前的價格為9.78英鎊（約94港元）屬於最平，而最新的價格已飆升至10.91英鎊（約105港元），成為售價最貴的超市。

其中3樣商品的升幅最明顯，麵包由0.39英鎊（約3.7港元）加價至0.54英鎊（約5.2港元）；雞肉由2.05英鎊（約19.7港元）加價至2.49英鎊（約24港元）；免治肉由1.89英鎊（約18港元）加價至2.19英鎊（約21港元）。

英NHS護士抗議加薪太少被罰10萬 警方認執法出錯但拒道歉 【下一頁】

英國Sainsbury’s前行政總裁Justin King警告，由於食品雜貨分析師預計夏天食品價格將上升15%，英國屆時的食品價格會大幅飆升。

他認為食品通脹率勢必達到雙位數，而且食品價格飆升的情況或不只持續一年，很可能會持續一段更長時間。

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責任編輯：鄭錦玲

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