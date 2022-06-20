【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox

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繼印度政府針對B2C VPN服務商、數據中心、雲端服務供應商提出一系列網路安全規範指令後，印度再發布「政府僱員網絡安全指南」，列出24項指引包括：禁止員工使用VPN、Google Drive、Dropbox的服務。
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綜合外媒報道，印度國家資訊中心（NIC）上周發布24項有關處理機密資料的網絡安全指南，要求3,000萬多名政府僱員遵守相關政策，以保障國家機密資料不被洩漏。
按該文件所示，印度政府所有員工將禁止：
文件又列明所有政府僱員，包括臨時、合同和承辦商，都必須嚴格遵守該文件中提到的指引。如發現任何不合規行為，各相關部門的首席資訊總監或負責人均有機會採取法律行動。
除此之外，據報道，該指南還具有一般網絡安全指引，如需使用複雜密碼和每45天更新一次密碼。該指南的相關政策將於6月28日生效。
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責任編輯：殷凱怡
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