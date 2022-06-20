【美國加息】星展：儲局大部份加息動作料於明年首季完成　HIBOR估計需時9個月追上美息

▲ 由左至右，星展銀行香港分行財資市場部董事總經理鄭志樑、星展銀行香港分行財資市場部董事總經理陳紹文、星展銀行香港董事總經理及財資市場部總監梁德立、星展銀行香港分行財資市場部董事總經理陳志江、 星展銀行香港分行財資市場部董事總經理關杏蒂。

美國上周議息後公佈的利率點陣圖顯示，官員預期明年底加息至3.8厘。星展銀行香港財資市場部董事總經理鄭志樑提醒，這不一定意味美國息口加至該水平便會停止，指市場已開始揣測儲局明年有機會加息至更高水平後再作減息，不排除美息明年先加至逾3.8厘水平後，再於明年底減至該水平。

美息升越3.8厘風險升溫

鄭志樑預期，美國大部份加息動作將於明年首季、甚至是更早時間完成，隨著美國經濟進入下一周期並出現增長放緩，市場將反過來反映更多對美國未來減息的預期。鑑於美國通脹續處高位，他料儲局將再度施以75點子的加息幅度應對，亦不排除未來會有單次加息1厘之可能性。雖然美息升越3.8厘的風險已有所升溫，但星展暫時仍維持美息於今個加息周期高位加至3.5厘的預測不變。

與此同時，十年期美債息的實質利率已升至不低水平，鄭志樑指這一定程度已反映儲局縮表之預期，故除非美國通脹再有突破，否則美債長息料可趨穩。展望後市，他指上周議息後市場短期壓力放緩，但未來市場仍會擔憂通脹的問題持續，除非美國通脹回落，否則包括美股在內的資產價格仍會受壓。不過，由於港股較美股更早出現下跌周期，故即使環球股市未來因通脹受壓，港股料仍有條件跑嬴，而內地「做好經濟環境」的支持政策，連同監管鬆綁，以及微調新冠清零政策於防疫政策和經濟間尋找平衡點，都對港股有支持。

星展銀行香港董事總經理及財資市場部總監梁德立補充指，港股現水平已反映了其價值，對後市持保守向好的看法。至於港股會否大幅度上揚，他認為現時仍處於加息周期與收水，因此大升可能性同樣不大。

不排除下半年上調最優惠利率

對於金管局近日頻頻出手入市買港元沽美元以維持聯滙制度，鄭志樑指在金管局去年一度增發外滙基金票據下，近日港元的情況並無對市場帶來很大震盪。他強調，銀行體系結餘下跌不等同於投資者沽出香港資產，過往銀行體系結餘曾處低水平，亦未有對香港造成大問題。

他又認為，只要港股表現健康，港元銀行同業拆息（HIBOR）不會太早高於美國拆息，預期由現在起仍要9個月時間，港息才會追上美息水平，粗略估計銀行體系結餘要降至1500億元，港元拆息才會較大幅上升，至於最優惠利率（prime rate）則不排除會在下半年上調。

市場憂慮人民幣續弱，鄭志樑指內地封城影響不如市場預期大，加上內地資金流動受限制，故只要內地仍能維持每月數十億美元的貿易盈餘，人民幣經之前大幅貶值後，未來相對一籃子貨幣料可升值，兌美元年底預測將處6.7至6.8的範圍。內地資本市場早前在債市方面錄得走資，他指是由於美國加息觸發投資者沽出內地短債所致，連同中國封城憂慮亦對中國債券投資氣氛有影響。惟他相信，投資者重新配置中國債市投資組合的動作經已完成，意味內地資本帳資金外流壓力已有所減輕。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－Ｗ

相關文章：

【美國加息】儲局理事沃勒暗示支持7月會議再大幅加息抑通脹

【美國加息】美銀證券：明年美國經濟衰退可能性約40% 料聯儲局將加息至4%以上

記者：張巧怡、余倩敏