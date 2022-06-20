【美國通脹】聯儲銀行行長梅斯特：通脹2年內不會降至目標2% 需不惜一切降通脹

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔.梅斯特（Loretta Mester）表示，通脹率需要2年時間才能降至央行 2% 的目標，並指通脹率將從目前的水平逐漸下降。

梅斯特周日在接受 CBS 新聞採訪時表示，「我們不會立即看到 2% 的通脹率，這會下降，但需要數年的時間。」。

梅斯特表示，盡管增長放緩，但她並未預測會出現經濟衰退。她指，「我們的增長確實放緩到略低於趨勢，而失業率確實有所上升，但這沒關係，我們希望看到需求有所放緩，以使需求與供應能保持一致。」。

通脹飆升至 40 年來的最高水平，而這幾乎讓所有聯儲局的決策者都成為鷹派，本周早些時候只有一人反對聯儲局 25 年來最大的加息。

政策制定者目前預計聯儲局的基準隔夜利率（Overnight Rate）在未來六個月內至少上調至 3.4%，而目前在 1.50%-1.75% 的範圍內，在一年前，大多數人認為到 2023年該利率需保持在接近於零的水平。

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責任編輯：關海儀