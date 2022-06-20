美斯特預料 美國通脹或需數年才降至2%

受俄烏戰爭等多個因素影響，美國等多地今年的通貨膨脹持續高企。美國克利夫蘭聯儲銀行行長美斯特預料，美國需數年才能將通脹降至聯儲局的2%目標。美斯特透露，通脹水平將會逐漸下降，但她未有預測經濟將出現衰退。

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美斯特（Loretta Mester）周日（18日）接受美國媒體CBS採訪表示，美國通脹不會立即跌至2%，過程需要數年時間，但最終會下降。她承認目前需求十分強勁，但已看到放緩跡象，減輕部分價格壓力。

美斯特同時承認，美國經濟增長有所放緩，失業率有所上升，衰退風險正在增加，但當局希望看到需求有所放緩，以和供應保持一致，將有助舒緩商品價格上行壓力。她強調，拒絕預測未來出現經濟衰退。

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美斯特表示，同意聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）觀點，貨幣政策無法解決所有問題，如俄烏戰爭及疫情等，只可舒緩一些遠高於目前供應水平的需求，希望未來供應情況有所改善。

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責任編輯：李俊儀