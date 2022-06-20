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【素食商機】日本現「味霸」素食調味品炒賣潮　香港、台灣也買到

商業 14:09 2022/06/20

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日本調味品品牌「味霸」（KOUKI）針對素食主義者推出的新產品，於零售店一度賣到缺貨，在二手交易網站甚至以數倍價格轉賣。（味霸Facebook圖片）

日本調味品品牌「味霸」（KOUKI）針對素食主義者推出新產品「VEGAN全素味霸」（Vegan Weipa），一度賣到缺貨，在二手交易網站甚至以數倍價格轉賣。

【免費電車日】慶祝回歸25周年　中國太平舉辦71免費電車乘車日活動
　　

「VEGAN全素味霸」（Vegan Weipa）是一種完全不使用動物原料、鮮味調味劑的糊狀調味品，與一般的「味霸」產品相比，定價貴了近3成，但仍受到追捧。   　　

「味霸」的母企廣記商行（Kouki-Shoko），其社長鮑耀宗表示，開發「VEGAN全素味霸」的目的是擴大顧客群體。味霸一般的產品大部分為中餐，「油膩」和「高熱量」等形象未能大量吸引健康意識較高的女性客群。

負責新產品開發的玉利能廣表示，借助素食的健康形象，「對於希望透過吃得清淡來瘦身的的女性，需求也將增加」。

歐洲地區具發展潛力

該企發言人更表示，目前「VEGAN全素味霸」已在香港、印尼、台灣以及馬來西亞開售，6月增加銷售渠道至澳洲。另外，素食人口較多的歐洲地區亦具有相當大的發展潛力，已收到不少的洽購查詢，海外銷售有望進一步增長。

現時，該產品的月產量按250克裝計算約為2萬4千罐。據悉，推進應對素食需求的冷凍食品企業、酒店、航空公司等對商用「VEGAN全素味霸」的洽購也在增加，該企今後亦會增加商用產量。

【消費市道】疫下智能家居注目　平均消費單價升3成

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責任編輯：李智美

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