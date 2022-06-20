▲ 【大行報告】大摩：長倉基金對中國科技股仍持謹慎態度 籲宜待轉強才趁勢吸納

恒生科指本月累升3.3%，摩根士丹利發表報告表示，認為經過行業整改和基金持倉偏低，意味下跌空間有限，但由於環球市場波動風險或會溢出，導致影響科技股回報，認為宏觀環境不利長線部署，建議耐心等待中國科技股轉強時才買入。

該行訪問多逾40名基金經理，當中，長倉基金（Long-only managers）表示，3月中旬的政治局會議為市場帶來信心，並認為已見科技股的政策底部。再者，大多長倉基金在過去一年已大幅減持中國科技股，目前將有更大的催化劑去回復其持股比重。

不過，市場仍對買入時間有爭議。雖然目前已有部分基金經理轉至同等比重，甚至稍為增持科技股。即使如此，長線投資者均是選擇性買入，如先行部署擁有資產負債表較佳或今年可有盈利的企業，在過去一段日子，網易 （09999） 獲長倉基金增持最多，而美團 （03690） 則獲長倉基金最快由減持轉至與大市同步或增持的步伐。

另外，長倉基金的投資時間為2年以上，其資產規模逾50億美元。他們相信近期股價改善是市場情緒回穩，但是對未來會否多少長線投資者重回科技股抱謹慎態度。他們寧願等待更清晰的互網絡政策及企業盈利前景才會重新流入，否則難以觸發新一輪估值重估。

部分採用自上而下策略（top-down investment）的長線投資者亦透露並不會現時加注增長股，以現時通脹及加息壓力之下，並不利好增長股表現，反而會待環球經濟衰退風險大於通脹風險時，才會買入。

另一邊廂，對沖基金及長淡倉的基金投資者亦回補淡倉。然而，即使對沖基金認為中國科技股能跑贏美國科技股及MSCI中國指數，卻並無一基金經理對科技股轉至策略性樂觀，原因是未見短期內有何重大利好因素，並知道中國政策風險並無方法做到有效對沖。

至於多策略量化基金則指，量化交易資金快出快入，如果投資者未得保持買入勢頭，相信量化基金亦會暫停買入，甚或轉而先行獲利。

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編輯：姚卓然