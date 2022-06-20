京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 股市 13:19 2022/06/20 分享： 分享： 京東 （09618） 股價下挫近4%，現報251.4元，一度低見243.2元。獨立股評人譚智樂（Arnold）解讀618購物節數據，指客觀睇表現不錯，但早前「炒過龍」，建議現階段要分注收集，一注買入要等200元之下，但不易到價，中長線有機會上望300元，但有機會下試180元，過程會痛苦，短線如跌穿240元可止蝕。足本分析→【按此】 *「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 今日 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 2022/06/17 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 2022/06/17 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 2022/06/16 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 你可能感興趣 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 今日 12:44 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 12:17 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 12:40 2022/06/17 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 最新專欄文章 更多 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 今日 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 道指失3萬響警號？美股3大操作注意事項即睇 2022/06/17 道指失3萬響警號？美股3大操作注意事項即睇 買銀行股賺息賺價？分析滙豐0005、中銀香港2388、渣打2888是否值得買入 2022/06/17 買銀行股賺息賺價？分析滙豐0005、中銀香港2388、渣打2888是否值得買入 收集 京東集團—SW（09618） 疫情 NFT 虛擬貨幣 阿里巴巴 分拆 財政政策 上升軌 產品