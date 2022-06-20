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國際泳聯禁止 跨性別人士參加女子比賽

環球社會熱點 13:30 2022/06/20

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美國一名跨性別因在女子游泳賽場屢獲佳績，惹起不公質疑。國際游泳聯合會日前投票通過，周一起（20日）禁止任何12歲後變性的女選手參加國際泳聯主辦的女子賽事。國際泳聯亦著手，舉辦新性別分類的賽事。

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國際泳聯周日（19日）表決，在71.5%成員支持下，通過禁止由男性變性的女性參加國際泳聯主辦的女子賽事。只有12歲前變性，或在譚納標準（Tanner Scale）下於青春期第二階段前變性的女性獲豁免。

另外，新例亦表明，由女性變性的男子選手中，只有接受荷爾蒙注射療程合計少於一年的選手獲豁免，可以參加國際泳聯主辦的女子賽事。同時，國際泳聯亦籌組工作小組，發展男性及女性以外性別分類的公開組別賽事，讓不符合國際泳聯分類人士參加。新例自周一起生效。

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國際泳聯主席穆薩拉姆（Husain Al-Musallam）表示，保障選手參賽權同時亦要維護賽事的公平性，特別是女性賽事。穆薩拉姆強調歡迎所有運動員參賽，因此計劃增開公開組別賽事。

美國賓夕法尼亞州大學女泳手湯馬士（Lia Thomas）因其變性人身份，導致在大學女子游泳賽事取得的優異成績受到質疑，指她因天生的男性生理優勢在女性賽事獲得更好成績。

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責任編輯：吳漢培

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