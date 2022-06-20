【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字

Telegram創辦人Pavel Durov日前確認，因營運成本考慮，將於6月底推出Telegram Premium訂閱收費計劃。Telegram官方網站亦於昨日（19日）公布相關收費計劃的獨家「雙重體驗」及新增功能。

【Telegram收費】Telegram推訂閱收費計畫 上傳容量多1倍

據Telegram官網指，Telegram Premium訂閱用戶將解鎖多個「雙重限制」，包括由一般免費用戶可傳送2GB文件或媒體的限制，提升至可傳送4GB文件；最多可以關注1000個頻道，創建最多20個聊天文件夾，每個文件夾最多200個聊天室；最多保留20個公共 t.me 鏈接；在主列表中將10個聊天室置頂，並保存最多10個喜愛貼圖，及儲用多達400個GIF。

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付費用戶可享用語音轉文字功能

另外，相較免費用戶最多可添加3個帳戶至Telegram應用程式的限制，Telegram Premium支援訂閱用戶最多添加4個帳戶。以往免費用家的個人動態頭像只能於個人資料中檢視，Telegram Premium將支援訂閱用戶在個人資料、聊天室和聊天室列表中，展示用家的個人動態頭像。

除此之外，Telegram又為訂閱用戶新增「語音訊息轉文字（Voice-to-Text Conversion）」功能，用戶可透過將語言訊息轉換成文字訊息，在不聽相關錄音的情況下，檢視訊息內容。

雖然Telegram公布了收費服務計劃，但該企強調現有的所有功能將繼續免費提供予用戶使用，並持續更新，以確保免費用戶的服務體驗不受影響。

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責任編輯：殷凱怡

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