【烏克蘭戰爭】德國奧地利擬重用煤炭 應對俄斷天然氣

俄羅斯為反擊歐洲國家制裁，已切斷丹麥等國家天然氣供應。德國政府周日表示，為減少天然氣消耗，未來需增加使用煤炭發電。奧地利政府同日表示，將改建一間後備燃煤發電廠，應對俄羅斯限制天然氣供應的情況。

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德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck） 周日（18日）發表聲明表示，為減少天然氣消耗，必須減少使用天然氣發電及增加使用煤炭發電。哈貝克形容，決定痛苦但必不可少。哈貝克透露，德國目前天然氣儲備為滿額的56.7%，雖然能透過從其他地方購入填補，但短缺情況依然嚴重，警告或需採取進一步措施。

奧地利政府同日和最大能源供應商Verbund達成協議，將改建位於南部Styria地區的Mellach發電廠，令其在緊急情況下，能重新燃燒煤炭發電。Mellach發電廠為奧地利最後一座燃煤發電廠，當地其後改變能源政策，改為使用天然氣，Mellach發電廠現已停用。

俄再削歐洲天然氣供應 增能源壓力 【下一頁】

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer） 辦公室確認，由他領導的小型危機小組作出上述決定，並指當局正研究進一步法律措施，增加天然氣供應選擇，減少對俄羅斯的依賴。

奧地利8成天然氣供應來自俄羅斯，自俄烏戰爭爆發後，當局一直尋找代替供應商。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁Alexei Miller上周強調，公司出售的產品時需按照公司訂立的規則，企業亦不會遵守未有參與制定的規則。

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責任編輯：李俊儀