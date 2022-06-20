GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 股市 12:44 2022/06/20 分享： 分享： GX中國電車 （02845） 強勢跑贏大市，半日升逾3%，早段一度破頂高見164.45元，逼近250天線。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析即市策略，短線買入宜於155元止蝕，不過逼近165至170元阻力位，上望空間不足10元不划算，如有興趣宜分注買，A股強勢，可留意寧德時代走勢。足本分析→【按此】 *「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 2022/06/17 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 2022/06/17 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 2022/06/16 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 2022/06/16 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 你可能感興趣 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 12:17 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 12:40 2022/06/17 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 12:09 2022/06/17 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 最新專欄文章 更多 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 道指失3萬響警號？美股3大操作注意事項即睇 2022/06/17 道指失3萬響警號？美股3大操作注意事項即睇 買銀行股賺息賺價？分析滙豐0005、中銀香港2388、渣打2888是否值得買入 2022/06/17 買銀行股賺息賺價？分析滙豐0005、中銀香港2388、渣打2888是否值得買入 汽車股二揀一 小鵬9868 VS 長汽2333揀邊隻 2022/06/17 汽車股二揀一 小鵬9868 VS 長汽2333揀邊隻 GX中國電車（02845） 疫情 NFT 虛擬貨幣 阿里巴巴 分拆 財政政策 上升軌 產品 Cathie Wood