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GX中國電車2845股價破頂　現價追車遲不遲？

股市 12:44 2022/06/20

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GX中國電車 （02845） 強勢跑贏大市，半日升逾3%，早段一度破頂高見164.45元，逼近250天線。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析即市策略，短線買入宜於155元止蝕，不過逼近165至170元阻力位，上望空間不足10元不划算，如有興趣宜分注買，A股強勢，可留意寧德時代走勢。足本分析→【按此

*「618」後科技股躺平　美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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