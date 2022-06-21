  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (二) 06:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨重上30000點水平　納指期貨升1%（不斷更新）

股市 05:56 2022/06/21

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美股周一「6月節」（Juneteenth）休市，美股期貨全日向好，道指期貨重上30000點水平，升256點，納指期貨升1.1%。

英國債息上升，英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。英倫銀行上周議息後，進一步將指標利率上調25點子，至1.25厘，並稱已準備好有需要時有力地行動，以消除通脹帶來的危險。

儲局主席鮑威爾周三及四將會分別作證詞，另多名儲局官員將於本周相繼發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一休市　鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

即市走勢︰

【22：35】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

【22：00】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘　歐債息上周緊急會議後續下挫

【21：57】市場突押注英國快速加息

【21：43】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解　若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【21：06】瑞信：美國衰退機會率低於兩成　美股熊市下仍吸引

【19：52】英國兩年期公債收益率升至2008年11月以來最高水平2.275%，日內上漲7個基點。

【12：22】道指期貨升58點，報29947點；標指期貨升11點，報3686點；納指期貨升66點或0.6%，報11332點。

【08：53】【Bitcoin】比特幣迅速回升至20000美元收復周末失地　分析︰反彈或曇花一現

【08：02】【美國經濟】耶倫：高通脹致經濟增長放緩　但陷入衰退或可避免　

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 港股

上一篇文章

【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧

下一篇文章

【港元滙價】金管局再接52億港元沽盤　累計接錢突破700億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門疫情】金沙銀娛收復逾7成跌幅　摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月、有一家可捱5年
【澳門疫情】金沙銀娛收復逾7成跌幅　摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月、有一家可捱5年
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔集團：難過不捨
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔集團：難過不捨
今年MPF暫勁蝕逾1成人均供款輸逾3萬元　港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息
今年MPF暫勁蝕逾1成人均供款輸逾3萬元　港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事　惹參與長和系歐洲業務揣測
【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事　惹參與長和系歐洲業務揣測
【恒指夜期+北水】夜期收市升66點　北水攻電動車　小鵬理想齊吸資（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期收市升66點　北水攻電動車　小鵬理想齊吸資（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款