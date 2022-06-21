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【美股期貨】道指期貨升387點　納指期貨升1.5%（不斷更新）

股市 12:24 2022/06/21

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美股動態不斷更新

美股周一休市，歐股高收，美股期貨周二於亞洲時段向上，其中道指期貨升387點，納指期貨升172.75點或1.5%。美國今日將會公布5月芝加哥聯儲全國活動指數、二手樓銷售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【13：55】道指期貨升387點，報30256點；標指期貨升53.75點，報3729.5點；納指期貨升172.75點或1.53%，報11469.5點。

【10：03】【會計監管】安永據報籌備分拆諮詢業務上市　集資逾100億美元、合夥人或派4倍年薪

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

 

==以下6月20日（周一）股市==

美股周一「6月節」（Juneteenth）休市，美股期貨全日向好，道指期貨重上30000點水平，升256點，納指期貨升1.1%。

英國債息上升，英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。英倫銀行上周議息後，進一步將指標利率上調25點子，至1.25厘，並稱已準備好有需要時有力地行動，以消除通脹帶來的危險。

儲局主席鮑威爾周三及四將會分別作證詞，另多名儲局官員將於本周相繼發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一休市　鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

即市走勢︰

【22：35】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

【22：00】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘　歐債息上周緊急會議後續下挫

【21：57】市場突押注英國快速加息

【21：43】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解　若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【21：06】瑞信：美國衰退機會率低於兩成　美股熊市下仍吸引

【19：52】英國兩年期公債收益率升至2008年11月以來最高水平2.275%，日內上漲7個基點。

【12：22】道指期貨升58點，報29947點；標指期貨升11點，報3686點；納指期貨升66點或0.6%，報11332點。

【08：53】【Bitcoin】比特幣迅速回升至20000美元收復周末失地　分析︰反彈或曇花一現

【08：02】【美國經濟】耶倫：高通脹致經濟增長放緩　但陷入衰退或可避免　

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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