  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (三) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美股期貨跌勢加劇　道指期貨跌近500點、納指期貨更跌近2%

股市 15:24 2022/06/22

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美股昨日大升，道指升641點或2.15%，納指亦升2.5%，不過，今日亞洲時段，美股期貨有所回吐，道指期貨現跌近500點，納指期貨更跌近2%。今晚重點留意聯儲局主席鮑威爾發表講話，市場關注其對通脹及加息步伐的取態。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

即市走勢：

【15：10】美股期貨跌勢加劇，在亞洲時段，道指期貨現跌474點或1.5%，報30046點，納指期貨亦跌近2%，現跌1.9%，報11355點。

【14：50】【新股IPO】名創優品據報周四闖關　估計集資約7.8億元

【14：29】【滴滴DIDI】滴滴據報正籌劃將app重新上架　網絡安全整改已進入尾聲

【12：30】亞洲時段，美股期貨有所回吐，道指期貨現跌278點或0.9%，報30249點，納指期貨亦跌1%。

【11：28】【日圓走勢】日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74　央行委員：貨幣政策非為控制滙率變動

【11：26】【螞蟻集團】阿里巴巴、螞蟻據報減少彼此合作　各自尋求新業務

【10：23】【鱷王觀點】達利奧：聯儲局降低通脹代價將非常大　甚或造成滯脹

 

==以下6月21日（周二）股市==

美國總統拜登表示，美國經濟衰退並非不可避免。美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，油價續高企，美股全綫上升。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

道指收升641點或2.15%，報30530點；標指升89點或2.45%，報3764點；納指升270點或2.51%，報11069點。滙市方面，歐元升0.2%，報1.0529，美滙微跌，報104.237。歐股升勢顯著縮窄，Stoxx 600收市彈0.35%。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克表示，美國經濟陷入衰退的機會， 高於不會衰退；他也澄清特斯拉的大裁員計劃，稱將裁減10%全職員工，但增加兼職員工人數，而整體員工數目將下降3.5%。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局應盡其可能，以最快速度調高利率至中性水平，才可以避免對金融市場及美國經濟構成過度的傷害。他指出，暫時未確定聯儲局7月議息會議應否再加息0.75厘，但認為如果有此需要，他會支持相關決定 ； 聯邦基金利率可高於中性水平，達到略為收緊水平、利率前瞻略為正面情況。

兩大投行大摩及高盛認為，股市仍未完全反映經濟衰退風險，甚至預計標指有機會跌至3000點水平。

摩根士丹利策略員威爾遜（Mike Wilson）表示，美國經濟進入衰退的可能性正在上升，股市可能因為經濟不再增長而再跌兩成，標指或下試3400至3500點水平。

高盛亦警告指，美國經濟衰退的風險正在上升，該行預計未來一年經濟陷入衰退的概率為30%，高於之前的15%。

「末日博士」魯比尼則預計美國經濟將在年底前陷入衰退，指衡量消費者信心，零售銷售，製造業活動和住房市場的指標都在急劇放緩，而通脹率很高。

美國房地產經紀協會公布，5月份二手樓銷售按月減少3.4%，至以年率計541萬間，創2020年6月以來新低，並連續4個月向下；期內樓價中位數按年急升14.8%，達到破紀錄的40.76萬美元，首次買家比率由去年同期的31%降至27%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：25】歐洲電氣化進程受阻，德國政府明確反對2035年禁售新燃油車計劃

德國財政部長林德納當地時間周二表示，德國政府不會同意歐盟從2035年開始停止銷售新的燃油車的計劃。去年8月，歐盟委員會首次公布逐步淘汰內燃機汽車的計劃，要求到2035年將新車的二氧化碳排放量減少100%，並最終在2050年實現碳中和。這項法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批准。因此在德國政府明確表示反對之後，歐洲的電氣化進程的速度被降了下來。林德納在德國BDI工業協會主辦的活動上表示，燃油車仍然有市場，因此這項禁令是錯誤的。

【01：11】德國工業聯合會下調德國2022年經濟增長預期

德國工業聯合會主席魯斯沃姆表示，由於經濟前景不明朗，德國工業聯合會已經下調德國今年經濟增長預期，受俄烏衝突和新冠疫情的雙重影響，德國今年實際經濟產出只會增長1.5%左右。2022年初俄烏衝突爆發前，德國工業聯合會曾預估德國今年GDP將增長3.5%左右。魯斯沃姆指出，俄羅斯天然氣供應中斷將對德國製造業產生災難性影響，並將不可避免地使德國經濟陷入衰退。

【01：07】道指報30486點，升597點或2%，此前曾最多升618點或2.07%，至高見30507點；標指報3766點，升91點或2.5%；納指報11108點，漲310點或逾2.8%。

【01：00】美元兌日圓漲幅達1%，現報136.39。

【00：01】法國央行將2022年增長預期下調至2.3%，2023年為1.2%。此前2022年為3.4%，2023年為2.0%；並將2022年通脹預期上調至5.6%，2023年為3.4%。此前2022年為3.7%，2023年為1.9%

【23：35】歐股收市，三大股指全線收漲。德國DAX指數漲0.2%，法國CAC指數漲0.75%，英國富時指數漲0.4%。泛歐STOXX 600指數升0.35%。

【23：31】美元兌盧布一度跌破50大關，續創7年來新低。美元兌盧布即市扌1跌破50大關，續刷2015年6月來新低。現回升至53.1，仍跌超3%。

【22：57】道指漲幅擴大至超過600點，成分股雪佛龍漲6.1%領跑，蘋果、聯合健康、Salesforce.com、Visa至多漲3.9%，Travelers Companies 升0.1%漲幅最小。

【22：30】美國5月份成屋銷售跌3.4%　優於預期

【22：17】新能源車股持續上揚，蔚來汽車（美：NIO）漲約9%，理想汽車（美：LI）漲近9%，特斯拉（美：TSLA）漲超8%。

【22：07】道指升515點或1.7%，報30404點；標指升87點或2.4%，報3761點；納指漲313點或2.9%，報11111點。

【21：31】美股三大指數齊高開。道指升430點或1.4%，報30318點；標指升64點或1.8%，報3739點；納指漲202點或1.9%，報11000點。

【21：27】大摩：標指需跌至約3000點

【21：20】美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，美股期貨普遍上升，道指期貨升418點，納指期貨升1.6%。美國10年期債息報3.288厘，升0.05厘。

【20：00】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策

【20：00】英國30年期國債殖利率升至2015年7月以來最高水平2.872%，日內漲7個點子；5年期國債殖利率升至2011年4月以來最高水平2.366%，日內漲5個點子。

【19：27】美國實施涉彊產品全面禁令，中國商務部表示堅決反對並會採取行動。

【16：14】【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工　但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5%　股價盤前升3%

【16：10】英國央行首席經濟學家皮爾稱，當評估通脹壓力時，必須把匯率納入考量，預計未來數月將進一步收緊政策。道指期貨升507點，報30376點；標指期貨升69點，報3744.75點；納指期貨升227.75點或2.02%，報11524.5點。

【15：41】【美國經濟】高盛：未來兩年陷衰退機率升至48%　下調未來三季GDP預測

【14：00】【TSLA】Tesla兩名前員工入稟美國法院　起訴Tesla未有提早60日通知進行大裁員

【13：55】道指期貨升387點，報30256點；標指期貨升53.75點，報3729.5點；納指期貨升172.75點或1.53%，報11469.5點。

【10：03】【會計監管】安永據報籌備分拆諮詢業務上市　集資逾100億美元、合夥人或派4倍年薪

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

==以下6月20日（周一）股市==

美股周一「6月節」（Juneteenth）休市，美股期貨全日向好，道指期貨重上30000點水平，升256點，納指期貨升1.1%。

英國債息上升，英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。英倫銀行上周議息後，進一步將指標利率上調25點子，至1.25厘，並稱已準備好有需要時有力地行動，以消除通脹帶來的危險。

儲局主席鮑威爾周三及四將會分別作證詞，另多名儲局官員將於本周相繼發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一休市　鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

即市走勢︰

【22：35】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

【22：00】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘　歐債息上周緊急會議後續下挫

【21：57】市場突押注英國快速加息

【21：43】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解　若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【21：06】瑞信：美國衰退機會率低於兩成　美股熊市下仍吸引

【19：52】英國兩年期公債收益率升至2008年11月以來最高水平2.275%，日內上漲7個基點。

【12：22】道指期貨升58點，報29947點；標指期貨升11點，報3686點；納指期貨升66點或0.6%，報11332點。

【08：53】【Bitcoin】比特幣迅速回升至20000美元收復周末失地　分析︰反彈或曇花一現

【08：02】【美國經濟】耶倫：高通脹致經濟增長放緩　但陷入衰退或可避免　

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 港股

上一篇文章

【新股IPO】魯商生活服務正進行預路演　擬集資最多3.9億

下一篇文章

吉利汽車（00175）創一個月新高 現價吸納上望幾多？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策
【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策
【美股期貨】美股期貨跌勢加劇　道指期貨跌近500點、納指期貨更跌近2%
【美股期貨】美股期貨跌勢加劇　道指期貨跌近500點、納指期貨更跌近2%
中電0002發盈警股價破底　現價趁低收集值博嗎？
中電0002發盈警股價破底　現價趁低收集值博嗎？
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR闖52關　恒指收市跌15點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR闖52關　恒指收市跌15點（不斷更新）
【大停電】中電：不會就電纜起火原因作任何揣測　中電股價13連跌、周三再挫逾2%（第三版）
【大停電】中電：不會就電纜起火原因作任何揣測　中電股價13連跌、周三再挫逾2%（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款