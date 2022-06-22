【美股期貨】 道指期貨回吐277點或0.9%　納指期貨跌近1%

▲ 美股動態不斷更新

美股昨日大升，道指升641點或2.15%，納指亦升2.5%，不過，今日亞洲時段，美股期貨有所回吐，道指期貨正跌278點或0.9%，報30249點，納指期貨亦跌1%。今晚重點留意聯儲局主席鮑威爾發表講話，市場關注其對通脹及加息步伐的取態。

即市走勢：

【12：30】亞洲時段，美股期貨有所回吐，道指期貨正跌278點或0.9%，報30249點，納指期貨亦跌1%。

【11：28】【日圓走勢】日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74 央行委員：貨幣政策非為控制滙率變動

【11：26】【螞蟻集團】阿里巴巴、螞蟻據報減少彼此合作 各自尋求新業務

【10：23】【鱷王觀點】達利奧：聯儲局降低通脹代價將非常大 甚或造成滯脹

==以下6月21日（周二）股市==

美國總統拜登表示，美國經濟衰退並非不可避免。美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，油價續高企，美股全綫上升。

即睇美股收市：

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道指收升641點或2.15%，報30530點；標指升89點或2.45%，報3764點；納指升270點或2.51%，報11069點。滙市方面，歐元升0.2%，報1.0529，美滙微跌，報104.237。歐股升勢顯著縮窄，Stoxx 600收市彈0.35%。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克表示，美國經濟陷入衰退的機會， 高於不會衰退；他也澄清特斯拉的大裁員計劃，稱將裁減10%全職員工，但增加兼職員工人數，而整體員工數目將下降3.5%。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局應盡其可能，以最快速度調高利率至中性水平，才可以避免對金融市場及美國經濟構成過度的傷害。他指出，暫時未確定聯儲局7月議息會議應否再加息0.75厘，但認為如果有此需要，他會支持相關決定 ； 聯邦基金利率可高於中性水平，達到略為收緊水平、利率前瞻略為正面情況。

兩大投行大摩及高盛認為，股市仍未完全反映經濟衰退風險，甚至預計標指有機會跌至3000點水平。

摩根士丹利策略員威爾遜（Mike Wilson）表示，美國經濟進入衰退的可能性正在上升，股市可能因為經濟不再增長而再跌兩成，標指或下試3400至3500點水平。

高盛亦警告指，美國經濟衰退的風險正在上升，該行預計未來一年經濟陷入衰退的概率為30%，高於之前的15%。

「末日博士」魯比尼則預計美國經濟將在年底前陷入衰退，指衡量消費者信心，零售銷售，製造業活動和住房市場的指標都在急劇放緩，而通脹率很高。

美國房地產經紀協會公布，5月份二手樓銷售按月減少3.4%，至以年率計541萬間，創2020年6月以來新低，並連續4個月向下；期內樓價中位數按年急升14.8%，達到破紀錄的40.76萬美元，首次買家比率由去年同期的31%降至27%。

即市走勢︰

【01：25】歐洲電氣化進程受阻，德國政府明確反對2035年禁售新燃油車計劃

德國財政部長林德納當地時間周二表示，德國政府不會同意歐盟從2035年開始停止銷售新的燃油車的計劃。去年8月，歐盟委員會首次公布逐步淘汰內燃機汽車的計劃，要求到2035年將新車的二氧化碳排放量減少100%，並最終在2050年實現碳中和。這項法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批准。因此在德國政府明確表示反對之後，歐洲的電氣化進程的速度被降了下來。林德納在德國BDI工業協會主辦的活動上表示，燃油車仍然有市場，因此這項禁令是錯誤的。

【01：11】德國工業聯合會下調德國2022年經濟增長預期

德國工業聯合會主席魯斯沃姆表示，由於經濟前景不明朗，德國工業聯合會已經下調德國今年經濟增長預期，受俄烏衝突和新冠疫情的雙重影響，德國今年實際經濟產出只會增長1.5%左右。2022年初俄烏衝突爆發前，德國工業聯合會曾預估德國今年GDP將增長3.5%左右。魯斯沃姆指出，俄羅斯天然氣供應中斷將對德國製造業產生災難性影響，並將不可避免地使德國經濟陷入衰退。

【01：07】道指報30486點，升597點或2%，此前曾最多升618點或2.07%，至高見30507點；標指報3766點，升91點或2.5%；納指報11108點，漲310點或逾2.8%。

【01：00】美元兌日圓漲幅達1%，現報136.39。

【00：01】法國央行將2022年增長預期下調至2.3%，2023年為1.2%。此前2022年為3.4%，2023年為2.0%；並將2022年通脹預期上調至5.6%，2023年為3.4%。此前2022年為3.7%，2023年為1.9%

【23：35】歐股收市，三大股指全線收漲。德國DAX指數漲0.2%，法國CAC指數漲0.75%，英國富時指數漲0.4%。泛歐STOXX 600指數升0.35%。

【23：31】美元兌盧布一度跌破50大關，續創7年來新低。美元兌盧布即市扌1跌破50大關，續刷2015年6月來新低。現回升至53.1，仍跌超3%。

【22：57】道指漲幅擴大至超過600點，成分股雪佛龍漲6.1%領跑，蘋果、聯合健康、Salesforce.com、Visa至多漲3.9%，Travelers Companies 升0.1%漲幅最小。

【22：30】美國5月份成屋銷售跌3.4% 優於預期

【22：17】新能源車股持續上揚，蔚來汽車（美：NIO）漲約9%，理想汽車（美：LI）漲近9%，特斯拉（美：TSLA）漲超8%。

【22：07】道指升515點或1.7%，報30404點；標指升87點或2.4%，報3761點；納指漲313點或2.9%，報11111點。

【21：31】美股三大指數齊高開。道指升430點或1.4%，報30318點；標指升64點或1.8%，報3739點；納指漲202點或1.9%，報11000點。

【21：27】大摩：標指需跌至約3000點

【21：20】美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，美股期貨普遍上升，道指期貨升418點，納指期貨升1.6%。美國10年期債息報3.288厘，升0.05厘。

【20：00】圓滙挫至136見24年低 末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策

【20：00】英國30年期國債殖利率升至2015年7月以來最高水平2.872%，日內漲7個點子；5年期國債殖利率升至2011年4月以來最高水平2.366%，日內漲5個點子。

【19：27】美國實施涉彊產品全面禁令，中國商務部表示堅決反對並會採取行動。

【16：14】【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工 但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5% 股價盤前升3%

【16：10】英國央行首席經濟學家皮爾稱，當評估通脹壓力時，必須把匯率納入考量，預計未來數月將進一步收緊政策。道指期貨升507點，報30376點；標指期貨升69點，報3744.75點；納指期貨升227.75點或2.02%，報11524.5點。

【15：41】【美國經濟】高盛：未來兩年陷衰退機率升至48% 下調未來三季GDP預測

【14：00】【TSLA】Tesla兩名前員工入稟美國法院 起訴Tesla未有提早60日通知進行大裁員

【13：55】道指期貨升387點，報30256點；標指期貨升53.75點，報3729.5點；納指期貨升172.75點或1.53%，報11469.5點。

【10：03】【會計監管】安永據報籌備分拆諮詢業務上市 集資逾100億美元、合夥人或派4倍年薪

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

==以下6月20日（周一）股市==

美股周一「6月節」（Juneteenth）休市，美股期貨全日向好，道指期貨重上30000點水平，升256點，納指期貨升1.1%。

英國債息上升，英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。英倫銀行上周議息後，進一步將指標利率上調25點子，至1.25厘，並稱已準備好有需要時有力地行動，以消除通脹帶來的危險。

儲局主席鮑威爾周三及四將會分別作證詞，另多名儲局官員將於本周相繼發表講話。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一休市 鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

即市走勢︰

【22：35】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

【22：00】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘 歐債息上周緊急會議後續下挫

【21：57】市場突押注英國快速加息

【21：43】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解 若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【21：06】瑞信：美國衰退機會率低於兩成 美股熊市下仍吸引

【19：52】英國兩年期公債收益率升至2008年11月以來最高水平2.275%，日內上漲7個基點。

【12：22】道指期貨升58點，報29947點；標指期貨升11點，報3686點；納指期貨升66點或0.6%，報11332點。

【08：53】【Bitcoin】比特幣迅速回升至20000美元收復周末失地 分析︰反彈或曇花一現

【08：02】【美國經濟】耶倫：高通脹致經濟增長放緩 但陷入衰退或可避免

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

責任編輯︰梁浩碩