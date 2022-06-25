【美股收市】道指飈823點　納指升3.3% 波音高盛漲逾5%（不斷更新）

美股周五尾市升幅擴大，銀行股、原材料、工業及資訊科技股造好，美滙指數跌0.3%，報103.88。歐股周五高開高走，Stoxx 600急升2.6%，創超過3個月以來最佳單日表現。

本港時間今晨4時（即收市），道指升823點或2.68%，報31500點，全日最多曾升839點或2.7%，至高見31517點；納指升375點或3.34%，報11607點；標指升116點，報3911點。

道指成分股中, Salesforce漲逾7%居首，波音及高盛升逾5%。

美國5月新屋銷售大超預期，按月升10.7%至69.6萬，高於預期的59萬，4月新屋銷售由59.1萬上修至62.9萬，跌幅由16.6%修正至12%。雖然美國6月密西根大學市場氣氛略降至50，遜預期，但無阻美股拉升。油價造好，紐約期油最多曾升逾4%至高見108.58美元、布蘭特期油觸及114美元關。

紐約原油期貨價格周五收高3.3%，但對聯儲局激進加息可能導致經濟衰退的擔憂，仍使其錄得連續第二周下跌。紐約8月期油漲3.35美元，漲幅為3.21%，收於每桶107.62美元。本周累計下跌1.77%。

外電引述高盛首席經濟師哈哲思(Jan Hatzius)稱，衰退並非基本假設，惟增長確實明顯低於趨勢，這將令失衡的勞動力市場恢復平衡，並最終幫助通脹回落。他又指，美國經濟進入衰退的風險持續上升，倘步入衰退也是較輕微；高盛估計，未來12個月進入衰退的風險是三分之一，兩年內步入衰退的概率為50%。

哈哲思預測2022年底聯邦基金利率在3.25%至3.5%區間，並預計2023年不會再加息，主要是因為經濟在減速，通脹在下降，認為在這個水平上， 聯儲局可能會維持利率不變。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，需要提前加息，在短期內控制通脹，重申期望利率今年升至3.5厘，現時利率仍與中性水平距離甚遠。他又指，通脹會擾亂經濟中的價格信號，使投資、採購等的工作決策變得複雜。但他提到，現時仍太早爭論經濟衰退的可能性，除非我們受到巨大衝擊，否則現階段重新陷入衰退是罕見。



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即市走勢：

【04：03】道指升823點，報31500點，全日最多曾升839點或2.7%，至高見31517點；納指升375點或3.34%，報11607點；標指升116點，報3911點。

【03：23】美股尾市升幅擴大，道指漲719點或2.3%；納指升2.7%，標指升2.6%

【02：35】紐約 8月原油期貨收漲3.35美元，漲幅3.21%，報107.62美元。

【02：15】加密貨幣創業公司Harmony團隊發推特稱，發現Horizon跨鏈橋遭到攻擊，損失金額約1億美元，目前正在與聯邦調查局FBI和多家網絡安全公司合作調查此次黑客攻擊。

【02：06】波蘭總理莫拉維茨基6月24日在歐盟布魯塞爾峰會結束後表示，歐盟決定向烏克蘭提供90億歐元的財政援助。

【01：51】紐約8月黃金期貨收漲0.50美元，報1830.30美元。

【01：31】市場消息：美國眾議院通過槍支法案，法案移交美國總統拜登

【01：31】聯儲局官員戴利：預計不會出現衰退, 又謂也許會在2024年開始討論縮表終點

【01：07】美股三大指數升逾2%，道指急漲684點，納指漲近2.5%，標指亦升2.4%

【00：39】據市場消息，加密貨幣交易所BITPANDA解僱數百名員工。BITPANDA表示，裁員與市場情緒低迷有關。

【00：34】美股煙草股持續拉升，Greenlane漲16%，英美煙草、奧馳亞漲2%，環球煙草、菲利普莫里斯漲1%。美國電子煙巨頭Juul上周五請求聯邦上訴法院暫時阻止美國FDA對其電子煙的禁令。

【00：32】美元兌土耳其里拉跌幅擴大至2%，刷新即市高位至17里拉上方。此前土耳其銀行監管機構表示，銀行不會向外匯現金資產價值超過1500萬里拉的公司發放里拉貸款

【00：22】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）維持約6%漲幅，徘徊於即市高位169.53美元附近。該公司正圍繞墮胎類旅行的賠償問題評估若干法律選項，如果合法將向員工提供補償。

【00：22】迪士尼、奈飛和META表示，將承擔員工處於墮胎需求的旅行費用。美國最高法院6月24日以6比3裁定推翻賦予女性墮胎權的1973年「羅訴韋德案」裁決，認為憲法並沒有具體提及墮胎權，並將規範墮胎的權力歸還人民及其民選代表，各州可自行決定容許抑或限制女性墮胎。

【23：45】歐股收市上揚，德國DAX 30指數收漲1.59%，報13118點，本周累計跌0.06%。法國CAC 40指數收漲3.23%，報6073點，本周累漲3.24%。英國富時100指數收漲2.68%，報7208點，本周累漲2.74%。泛歐stoxx 600指數升2.6%，報412點

【23：25】OPEC將會議日期將提前至6月29日，OPEC+部長級會議仍安排在6月30日進行

【23：12】道指升631點，納指升2.3%，標指升85點。

【23：00】美國銀行股表現亮眼，富國銀行(美:WFC)漲超7%，瑞銀(美:UBS)漲超6%，瑞士信貸(美:CS)漲超5%，花旗集團(美:C)漲超3%，摩根大通(美:JPM)漲超2%

【22：35】【澳洲加息】澳洲央行行長預告 未來加息幅度為半厘或四分一厘

【22：17】【資金流向】投資者因憂慮美國衰退而增持現金 環球股票基金錄9周最大淨流出

【22：12】道指升587點，納指升2.7%，標指升83點。

【21：31】道指升280點，報30958點，納指升1%，報11349點，標指升35點，報3831點。

【20：48】Zendesk美股盤前漲幅回落至不足30%，此前一度漲逾61%，報道稱，私募股權H&F、Permira牽頭以每股77.5美元價格收購軟件開發公司Zendesk。

【18：26】道指期貨升226點，納指期貨升1%，標指期貨升30點。

【13：28】【美股焦點】FDA禁止萬寶路母企旗下Juul 美國銷售電子煙 涉未能證明產品安全

【12：46】美股期貨於亞洲時段造好，道指期貨升173點或約0.6%，報30846點，納指期貨更升近1%，報11849點。

【10：59】【FedEx】FedEx第四財季收入按年增8%略遜預期 全年多賺12%

【08：31】【NFLX】Netflix連續兩月炒人 今次再裁減約300名員工

==以下6月23日（周四）股市==

美英歐PMI數據全遜預期，聯儲局主席鮑威爾周四再向國會聽證會作供，強調無條件抗擊高通脹的承諾，美股反覆拉鋸，尾市造好。

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道指曾漲232點，中段一度倒跌189點，截至今晨4時（即收市），升194點，報30677點；標指升35點，報3795點；納指升179點或1.62%，報11232點。歐股收市回落0.8%，德銀和德國商業銀行均挫約12%。

儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表明激進鷹派立場，稱支持7月加息0.75厘，其後再以單次0.5厘的速度加息。她正致力於推動一項將實際聯邦基金利率帶回正值區間的政策，強調如果政策利率低於短期利率預期，是毫無意義的做法。

觀望PMI數據，歐元區6月製造業採購經理指數（PMI）初值為52，市場預期為53.9，服務業PMI初值為52.8，預期為55.5。英國6月製造業PMI亦遜預期，初值下降至53.4，低於預期的預期53.7，為2020年7月以來最低，服務業PMI初值錄得53.4，

另外，不少央行為壓抑通脹，輪流大力度加息。墨西哥央行周四決定加息0.75厘，升至7.75厘，同時預告，下次議息會議會進一步加息控制通脹。挪威央行超預期大手加息50點子，將指標利率調高至1.25厘，創20年來最大幅度加息，並預告計劃在8月再次加息，以控制通脹。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）表示，聯儲局為壓抑高通脹，加強剎停經濟增長的力度，可能導致衰退。

摩根士丹利策略員威爾遜（Mike Wilson）表示，美國經濟陷入衰退的可能性仍略低於五成 ； 但企業盈利可能倒退，目前仍不是股市撈底時機。威爾遜估計標指回落至3000點水平，是預期美國將進入輕微衰退，但銀行體系有足夠資本，加上企業的資產負債表良好，對經濟有支持作用。

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即市走勢：

【01：04】道指跌163點，跌幅為0.54%，報30319點；納指升不足1點，報11053點；標指跌7點，跌幅為0.19%，報3752點。

【00：49】據Variety報道，Netflix將裁員大約300人，在員工佔比約為3%； 裁員是為了將成本與營收增速放緩相匹配

【00：35】英特爾（美：INTC）警告稱，由於國會山在融質問題上設絆的緣故，該公司俄亥俄州擴張計劃恐怕會被推遲付諸實踐。

【00：16】美布兩油下挫，紐約原油跌幅擴大至2%，現報104.07美元。

【00：03】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）將支付業務Facebook Pay更名為Meta Pay。

【21：30】道指升122點，報30605點，納指升0.9%，報11154點，標指升25點，報3784點。

【17：55】道指期貨微升3點，納指期貨升0.6%，標指期貨升8點。歐元區及英國PMI不及預期，歐股走低，德股跌1%，法股跌0.4%，英股跌0.2%。

【16：22】美股期貨走勢反覆，道指期貨一度跌超200點，現跌57點，報30410點。納指期貨反而轉升約0.3%，報11598點。

【12：41】亞洲時段，美股期貨曾一度跌逾150點，道指期貨現收窄至跌7點或0.03%，納指期貨亦曾一度跌近1%，現轉至微升0.02%。

【12：21】【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位 三星、小米緊隨其後

【10：46】【TSLA】Tesla馬斯克：供應鏈受阻及缺電池令兩家新車廠出現巨額虧損 上海車廠7月首兩周擬停部分產能進行升級

==以下6月22日（周三）股市==

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）指決心遏通脹，美國經濟經濟能承受加息 ； 市場憂慮紓緩，美股午市由跌轉升，尾市回軟。

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道指挫逾300點後一度倒升超過百點，收市跌47點，報30483點；納指跌16點，報11053點；標指跌4點，報3759點。油價一度挫逾7%，其後跌幅收窄，紐油最新報105.25美元，跌3.9%。

特斯拉（Tesla）股價一度升4.3%，收市轉跌0.3%。

大型油企與環保團體均促請華府不要落實相關行動。美國政界人士也不贊成這種做法。由美國主要煉油商組成的American Exploration and Production Council指出，設立汽油免稅期無法從根本上解決成品油供求失衡情況，促請國會加快能源基建審批程序。

美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）認為，加息決定取決於數據，較預期惡化的通脹數據，使他支持7月加息0.75厘的建議 ； 美國勞動力市場相當緊俏，高利率有助壓抑需求，冷卻未來數年的通脹勢頭。聯儲局有需要在未來數個月，作出調高利率的決定，以令通脹回落至2%指標。

英國5月通脹再創40年新高，歐洲股市受壓，泛歐指數Stoxx 600收市回吐0.7%，資源股跌5%。

【英國通脹】英5月CPI按年升9.1% 續創40年高

即市走勢：



【01：44】聯儲局官員哈克表示， 應該將利率維持在3%以上，然後根據數據選擇暫停加息與否

【01：15】道指報30588點，升58點或0.19%；標指報3777點，升12點或0.34%；納指報11127點，漲58點或0.53%。

【01：11】美國債息全線重挫，對經濟衰退的擔憂，促使投資者湧入相對安全的美債市場避險。3-7年期債息跌幅最大，此前聯儲局主席鮑威爾表示將繼續升息直至通脹回落，這加劇市場人士對升息會壓垮經濟的擔憂。對貨幣政策敏感的2年期債息跌12個基點至3.08%，10年期債息跌11個基點至3.16%，上周徘徊在3.5%附近。

【00：37】太平洋投資管理公司（Pimco）高管：當前美國通脹爆燃的後果，可能是長期債券收益率比短期債券上升更多，曲線趨陡的趨勢可能會推動美國10年期債券收益率最高達到4%；隨著市場評估即將到來的通脹數據，以及通脹與衰退風險之間的平衡問題，短期內收益率曲線趨平可能會持續。

【00：05】俄羅斯統計局：俄羅斯5月份PPI同比增長19.3%，環比增長6.9%。

【23：45】歐股收盤，三大股指全線收跌，德國DAX指數跌1.1%，法國CAC指數跌0.8%，英國富時指數跌0.88%。泛歐STOXX 600指數跌0.7%

【23：19】聯儲局主席鮑威爾發表講話，由於鮑威爾只是維持一貫說法，對加息言論未有加料來嚇怕市場，美股倒升，道指升73點，納指升0.7%。

【23：01】金太陽教育正式上市，開盤暴漲超390%，兩度觸發熔斷，最新報13.41美元，發行價每股4美元。

【22：03】三大指數跌幅顯著收窄。道指跌212點或0.7%，報30317點；標指跌18點或0.5%，報3746點；納指跌10點0.1%，報11058點。

【21：50】全球最大貨櫃商馬士基：航運成本飆升勢頭料不減 能源及勞動力正承受通脹壓力

【21：30】道指開市跌333點或1.1%，報30196點；標指跌45點或1.2%，報3721點；納指跌121點1.1%，報10949點。

【21：28】普京：考慮以金磚國一籃子貨幣為基礎 建立國際儲備貨幣

【21：18】加拿大5月通脹率意外飆升至7.7%、創近40年高位 受累汽油價格上漲

【20：55】投資者憂慮衰退風險，油價急瀉6%，紐約期油下試100美元關，歐洲天然氣價亦見下跌。紐約期油最新報102.65美元，跌6.3%，布蘭特期油報108.12美元，跌5.7%。

資金避險湧入債市，推升債券價格，債息相對下跌，美國10年期債息下試3.2厘。債息下跌未見利好科技股走勢，因投資者更憂慮衰退風險，道指期貨最多跌522點，險守3萬關，納指期貨最多跌2.2%。

【18：10】道指期貨跌357點，納指期貨跌1.7%，標指期貨跌52點。

【16：12】【英國通脹】英5月CPI按年升9.1% 續創40年高

【15：10】美股期貨跌勢加劇，在亞洲時段，道指期貨現跌474點或1.5%，報30046點，納指期貨亦跌近2%，現跌1.9%，報11355點。

【14：50】【新股IPO】名創優品據報周四闖關 估計集資約7.8億元

【14：29】【滴滴DIDI】滴滴據報正籌劃將app重新上架 網絡安全整改已進入尾聲

【12：30】亞洲時段，美股期貨有所回吐，道指期貨現跌278點或0.9%，報30249點，納指期貨亦跌1%。

【11：28】【日圓走勢】日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74 央行委員：貨幣政策非為控制滙率變動

【11：26】【螞蟻集團】阿里巴巴、螞蟻據報減少彼此合作 各自尋求新業務

【10：23】【鱷王觀點】達利奧：聯儲局降低通脹代價將非常大 甚或造成滯脹

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

==以下6月21日（周二）股市==

美國總統拜登表示，美國經濟衰退並非不可避免。美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，油價續高企，美股全綫上升。

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道指收升641點或2.15%，報30530點；標指升89點或2.45%，報3764點；納指升270點或2.51%，報11069點。滙市方面，歐元升0.2%，報1.0529，美滙微跌，報104.237。歐股升勢顯著縮窄，Stoxx 600收市彈0.35%。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克表示，美國經濟陷入衰退的機會， 高於不會衰退；他也澄清特斯拉的大裁員計劃，稱將裁減10%全職員工，但增加兼職員工人數，而整體員工數目將下降3.5%。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯儲局應盡其可能，以最快速度調高利率至中性水平，才可以避免對金融市場及美國經濟構成過度的傷害。他指出，暫時未確定聯儲局7月議息會議應否再加息0.75厘，但認為如果有此需要，他會支持相關決定 ； 聯邦基金利率可高於中性水平，達到略為收緊水平、利率前瞻略為正面情況。

兩大投行大摩及高盛認為，股市仍未完全反映經濟衰退風險，甚至預計標指有機會跌至3000點水平。

摩根士丹利策略員威爾遜（Mike Wilson）表示，美國經濟進入衰退的可能性正在上升，股市可能因為經濟不再增長而再跌兩成，標指或下試3400至3500點水平。

高盛亦警告指，美國經濟衰退的風險正在上升，該行預計未來一年經濟陷入衰退的概率為30%，高於之前的15%。

「末日博士」魯比尼則預計美國經濟將在年底前陷入衰退，指衡量消費者信心，零售銷售，製造業活動和住房市場的指標都在急劇放緩，而通脹率很高。

美國房地產經紀協會公布，5月份二手樓銷售按月減少3.4%，至以年率計541萬間，創2020年6月以來新低，並連續4個月向下；期內樓價中位數按年急升14.8%，達到破紀錄的40.76萬美元，首次買家比率由去年同期的31%降至27%。

即市走勢︰

【01：25】歐洲電氣化進程受阻，德國政府明確反對2035年禁售新燃油車計劃

德國財政部長林德納當地時間周二表示，德國政府不會同意歐盟從2035年開始停止銷售新的燃油車的計劃。去年8月，歐盟委員會首次公布逐步淘汰內燃機汽車的計劃，要求到2035年將新車的二氧化碳排放量減少100%，並最終在2050年實現碳中和。這項法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批准。因此在德國政府明確表示反對之後，歐洲的電氣化進程的速度被降了下來。林德納在德國BDI工業協會主辦的活動上表示，燃油車仍然有市場，因此這項禁令是錯誤的。

【01：11】德國工業聯合會下調德國2022年經濟增長預期

德國工業聯合會主席魯斯沃姆表示，由於經濟前景不明朗，德國工業聯合會已經下調德國今年經濟增長預期，受俄烏衝突和新冠疫情的雙重影響，德國今年實際經濟產出只會增長1.5%左右。2022年初俄烏衝突爆發前，德國工業聯合會曾預估德國今年GDP將增長3.5%左右。魯斯沃姆指出，俄羅斯天然氣供應中斷將對德國製造業產生災難性影響，並將不可避免地使德國經濟陷入衰退。

【01：07】道指報30486點，升597點或2%，此前曾最多升618點或2.07%，至高見30507點；標指報3766點，升91點或2.5%；納指報11108點，漲310點或逾2.8%。

【01：00】美元兌日圓漲幅達1%，現報136.39。

【00：01】法國央行將2022年增長預期下調至2.3%，2023年為1.2%。此前2022年為3.4%，2023年為2.0%；並將2022年通脹預期上調至5.6%，2023年為3.4%。此前2022年為3.7%，2023年為1.9%

【23：35】歐股收市，三大股指全線收漲。德國DAX指數漲0.2%，法國CAC指數漲0.75%，英國富時指數漲0.4%。泛歐STOXX 600指數升0.35%。

【23：31】美元兌盧布一度跌破50大關，續創7年來新低。美元兌盧布即市扌1跌破50大關，續刷2015年6月來新低。現回升至53.1，仍跌超3%。

【22：57】道指漲幅擴大至超過600點，成分股雪佛龍漲6.1%領跑，蘋果、聯合健康、Salesforce.com、Visa至多漲3.9%，Travelers Companies 升0.1%漲幅最小。

【22：30】美國5月份成屋銷售跌3.4% 優於預期

【22：17】新能源車股持續上揚，蔚來汽車（美：NIO）漲約9%，理想汽車（美：LI）漲近9%，特斯拉（美：TSLA）漲超8%。

【22：07】道指升515點或1.7%，報30404點；標指升87點或2.4%，報3761點；納指漲313點或2.9%，報11111點。

【21：31】美股三大指數齊高開。道指升430點或1.4%，報30318點；標指升64點或1.8%，報3739點；納指漲202點或1.9%，報11000點。

【21：27】大摩：標指需跌至約3000點

【21：20】美滙指數下跌0.4%，在104水平拉鋸，利好美股市況，美股期貨普遍上升，道指期貨升418點，納指期貨升1.6%。美國10年期債息報3.288厘，升0.05厘。

【20：00】圓滙挫至136見24年低 末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策

【20：00】英國30年期國債殖利率升至2015年7月以來最高水平2.872%，日內漲7個點子；5年期國債殖利率升至2011年4月以來最高水平2.366%，日內漲5個點子。

【19：27】美國實施涉彊產品全面禁令，中國商務部表示堅決反對並會採取行動。

【16：14】【TSLA】馬斯克：Tesla將裁減一成全職員工 但同時增加兼職員工、整體員工數量最多減少3.5% 股價盤前升3%

【16：10】英國央行首席經濟學家皮爾稱，當評估通脹壓力時，必須把匯率納入考量，預計未來數月將進一步收緊政策。道指期貨升507點，報30376點；標指期貨升69點，報3744.75點；納指期貨升227.75點或2.02%，報11524.5點。

【15：41】【美國經濟】高盛：未來兩年陷衰退機率升至48% 下調未來三季GDP預測

【14：00】【TSLA】Tesla兩名前員工入稟美國法院 起訴Tesla未有提早60日通知進行大裁員

【13：55】道指期貨升387點，報30256點；標指期貨升53.75點，報3729.5點；納指期貨升172.75點或1.53%，報11469.5點。

【10：03】【會計監管】安永據報籌備分拆諮詢業務上市 集資逾100億美元、合夥人或派4倍年薪

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

==以下6月20日（周一）股市==

美股周一「6月節」（Juneteenth）休市，美股期貨全日向好，道指期貨重上30000點水平，升256點，納指期貨升1.1%。

英國債息上升，英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。英倫銀行上周議息後，進一步將指標利率上調25點子，至1.25厘，並稱已準備好有需要時有力地行動，以消除通脹帶來的危險。

儲局主席鮑威爾周三及四將會分別作證詞，另多名儲局官員將於本周相繼發表講話。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一休市 鮑威爾及多位儲局官員將輪流講話

即市走勢︰

【22：35】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

【22：00】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘 歐債息上周緊急會議後續下挫

【21：57】市場突押注英國快速加息

【21：43】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解 若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【21：06】瑞信：美國衰退機會率低於兩成 美股熊市下仍吸引

【19：52】英國兩年期公債收益率升至2008年11月以來最高水平2.275%，日內上漲7個基點。

【12：22】道指期貨升58點，報29947點；標指期貨升11點，報3686點；納指期貨升66點或0.6%，報11332點。

【08：53】【Bitcoin】比特幣迅速回升至20000美元收復周末失地 分析︰反彈或曇花一現

【08：02】【美國經濟】耶倫：高通脹致經濟增長放緩 但陷入衰退或可避免

【07：30】聯儲局主席鮑威爾在活動演講時重申，儲局非常專注將通脹恢復至2%目標。美國總統拜登又指，經濟並非無可避免將陷入衰退，疑為市場派定心丸。美股上周五是「四期結算日」，道指反覆偏軟，收市跌38點，報29888點；納指升152點或1.43%，報10789點；標指升8點，報3674點。

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【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

責任編輯︰梁浩碩